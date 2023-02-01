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​Денег больше, цены выше, импорт параллельней, охота – опаснее // ОБЗОР законов, вступающих в силу в феврале

Какие нормы и правила вступают в силу в феврале 2023 года

​Денег больше, цены выше, импорт параллельней, охота – опаснее // ОБЗОР законов, вступающих в силу в феврале
Фото pixabay.com

Традиционно 1 числа нового месяца в России жизнь несколько меняется. А редакция siapress.ru рассказывает о том, что именно происходит и к чему готовиться. На этот раз надо готовиться к индексации пособий, росту цен и еще нескольким важным переменам – о них в нашем традиционном обзоре.

Опять индексация

С 1 февраля в России индексировали около 40 различных пособий и выплат, среди которых наиболее заметен маткапитал – на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, на второго – 775 тысяч либо доплата 188 тысяч, если успели выбрать сумму за первого.

В целом рост пособий составил 11,9 процента – по объемам официальной инфляции. Так, единовременная выплата на рождение ребенка увеличится почти до 23 тысяч рублей, минимальное пособие по уходу за ребенком составит почти 8 тысяч рублей. На все эти дополнительные расходы в бюджете заложено порядка 150 млрд рублей.

«Платон» не друг

По всей видимости, чтобы граждане излишне не богатели на пособиях, в России также вырастет плата за пользование системы «Платон», которая считает расстояние пути большегрузов. Тариф на него вырастет с 2,54 до 2,84 за километр, так что готовьтесь к повышению цен практически на все – фуры у нас возят слишком много разнообразных товаров.

Всё параллельно

Со 2 февраля будет расширен список товаров, которые можно ввозить в Россию посредством параллельного импорта – то есть без ведома и разрешения правообладателей. В него войдут игрушки и спортивный инвентарь, в частности, таких брендов, как Adidas, ManchesterUnited, RealMadrid, Disney, DCComics, Marvel.

Охота за охотниками

С 3 февраля поменяются полномочия и возможности охотничьих инспекторов в России. Они смогут чаще проводить рейды по лесам, а также получат право применять к нарушителям физическую силу и даже оружие. Браконьерам (да и простым охотникам) лучше бы напрячься.

Госуслугами по лицу

Для тех, кто безоговорочно доверяет российскому государству, появилась новая заманчивая опция – заходить на портал Госуслуг при помощи биометрических данных, то есть голоса или изображения лица. Для этого нужно зарегистрироваться в Единой биометрической службе и потом лично прийти в один из банков, которых объявили операторами этой истории. Но помните, что эти данные могут благополучно попасть в какую-нибудь очередную масштабную утечку.

«Лишние» квартиры

У регионов появилась новая опция: если квартира, которая полагалась уволенному в запас военному, не дождалась своего владельца (причины подобных ситуаций можете представить самостоятельно), то ее можно передать другим льготникам. А именно – ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, ликвидаторам чернобыльской катастрофы, ветеранам боевых действий, семьям с детьми-инвалидами.


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Сегодня в 15:04, просмотров: 147, комментариев: 0
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