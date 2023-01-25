В каких случаях дачные дома могут квалифицировать как самострой и что следует делать при нарушении правил строительства

У вас есть загородный дом с правом собственности, в котором вы давно проживаете? В некоторых случаях, вы можете столкнутся с иском о признании вашей недвижимости самовольной постройкой. Подробнее об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат Олег Сухов.

В первую очередь, если постройка возведена на неотведенном для этого места земельном участке, либо без соответствующих разрешений, либо с существенным нарушением строительных и (или) градостроительных правил. Чтобы квалифицировать дом в качестве самостроя –достаточно одного из этих признаков.

«И когда наблюдается хотя бы один из них, возможна санкция, предусмотренная пунктом 2 статьи 222 Гражданского кодекса РФ, вплоть до принудительного сноса такой постройки. Кстати, ее снесут без всякой компенсации владельцу, а тот еще и оплатит работы по сносу», – отметил Олег Сухов.

Стоит отметить, что такая мера является крайней. Если есть возможность привести постройку к законным параметрам, то стоит воспользоваться такой возможностью. По словам юриста, суд в своем решении, может указать на оба варианта исправления и дать владельцу сооружения время. В случае, если за отведенный срок, указанный в решении, собственник приведет постройку в соответствие с требованиями, сноса не последует.

Однако разрешение на строительство требуется не во всех случаях. Например, с августа 2018 года разрешение на строительство не требуется при возведении индивидуального жилого дома или гаража. Важно направить в полномочный орган уведомление о запланированном строительстве, как предусмотрено новой статьей 51.1 Градостроительного кодекса.

«Что делать, если построили, не уведомив об этом? Дом, соответствующий строительным и градостроительным правилам, самовольной постройкой не признают. Хотя, конечно, лучше закон соблюдать максимально дотошно и уведомлять о строительстве вовремя», – поясняет адвокат.

По современным СНиПам расстояние от жилого дома до границы участка должно составлять не менее трех метров. Если ваша постройка находится немного ближе, при этом все остальные показатели соблюдены, могут ли из-за единственного нарушения принять решение о самовольности строения?

«В пункте 1 статьи 222 Гражданского кодекса сказано про нарушения строительных или градостроительных норм, но ни слова не сказано о существенности нарушений. То есть может показаться, что даже при минимальных отступлениях от правил дом всё равно попадает под критерии самостроя. Однако нет. Верховный суд не раз разъяснял, что незначительные, формальные нарушения, не затрагивающие права третьих лиц и не создающие угрозу жизни и здоровью граждан, не могут служить основанием для сноса строения», – отмечает юрист.

В случае, если строение распространилось на чужой участок, то это нарушение уже нельзя считать незначительным. В таком случае пострадали права владельца соседнего участка, на котором оказалось имущество соседа. Если нарушение не исправить, то сноса не избежать.

По словам Олега Сухова, возможна и обратная ситуация. Дом построен в соответствии с назначением участка, но используется иначе. Например, владелец постройки устроил в нем детский образовательный центр. В данном случае суд по обращению заинтересованных лиц должен будет такое использование прекратить. Стоит отметить, что снос сооружения, лишь по причине ее нецелевого использования, статьей не предусмотрен.

Критерии к самовольным постройкам выглядят суровыми, однако не стоит отчаиваться раньше времени. От формального подхода к оцениванию сооружений, как законодатели, так и суды, стараются уходить. Если нарушения не существенны, то дом можно отстоять. Также не стоит забывать о том, что если можно исправить, то и не надо ломать.

«Во многих случаях изъяны строения устранимы. И тогда можно ограничиться некоторой переработкой без уничтожения под корень», – добавил юрист.