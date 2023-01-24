Отмена публикации деклараций о доходах и имуществе российских депутатов или зачем россиянам обезличенная статистическая информация

Действительно ли не стоит публиковать декларации о доходах и недвижимости российских парламентариев из-за того, что «не всем это интересно, не всем это охота делать – лень», как прокомментировал новость изданию «Комсомольская правда» председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников? Даже если принимать тот факт, что законодатели страны усердно заняты своей работой, разве слуги народа не должны отчитываться перед своими избирателями?

В таком случае, для чего людям в принципе знать обезличенную общую статистическую информацию о декларациях? Почему бы сразу не предложить законодательному органу, таким же образом отказаться от выбора народных избранников россиянами и путем внутренних дискуссий, голосований самостоятельно выбирать парламентариев?

В качестве примера отрицательного опыта, Павел Крашенинников сказал «Комсомольской правде», что «те же бизнесмены или общественники отказывались избираться в представительные органы. Хотя, казалось бы, были очень востребованы и могли бы принести большую помощь». Возникает логический вопрос. А разве порядочным людям нечего скрывать? Если бизнесмены отказываются улучшать жизнь россиян в качестве депутата из-за боязни или нежелания показать свои доходы и имущество, возможно, оно и верно.

Важно отметить, что 9 января 2023 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.Не стоит отрицать, что такое решение связано с прекращением полноправного членства России в группе государств против коррупции, осуществляющих мониторинг выполнения конвенции, но так ли все просто, как кажется?

Будет ли от этого польза? Покажет время.