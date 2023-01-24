Когда не требуется платить налог с продажи недвижимости

При продаже имущества, будь то квартира, автомобиль или гараж, физлицам нужно уплатить 13% от полученных доходов. Однако есть ряд случаев, когда этого делать не нужно. Об этом рассказали эксперты Объясняем.рф.
Платить налог с продажи недвижимости не требуется, если она была в собственности больше:
- трех лет — получена по наследству или в дар от родственников, по договору ренты, приватизирована или это единственное жилье (если на момент совершения сделки у вас в собственности нет ещё одной квартиры или вы продаёте первую в течение 90 дней после покупки второй);
- пяти лет — для остальных случаев.
При продаже недвижимости, купленной по договору долевого участия или жилищно-строительного кооператива, минимальный срок владения квартирой отсчитывается с момента полной выплаты её стоимости.
При продаже другого имущества (нежилого помещения, автомобиля) минимальный срок владения — три года.
С 2021 года семьям с двумя или более детьми не нужно платить налог от продажи жилья независимо от срока нахождения в собственности.
Условия:
- до 30 апреля следующего года куплено другое жильё;
- выплачена полная стоимость квартиры по договору долевого участия;
- новое жильё превышает по площади или кадастровой стоимости проданное;
- возраст детей не более 18 лет или 24 лет, если они учатся очно;
- кадастровая стоимость проданного жилья менее 50 млн рублей;
- налогоплательщику или членам его семьи совокупно не принадлежит более 50% другого жилья, которое по площади превышает купленное вместо старого.
- Это касается и случаев, когда доходы от продажи получает несовершеннолетний.
Если вы владеете недвижимостью менее трёх или пяти лет, доходы от продажи в декларации 3-НДФЛ можно не указывать. Также их можно не отражать при наличии права на налоговый вычет в размере:
- 1 млн рублей для жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные, садовые дома или земельные участки;
- 250 тыс. рублей для иного имущества, кроме ценных бумаг.