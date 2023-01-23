Сериал «Одни из нас» удивил кинокритиков и обрадовал фанатов игры

15 января на стриминговом сервисе HBO стартовал показ долгожданной экранизации сериала «Одни из нас» по одноименной игре от студии Naughty Dog. Как человек, который прошел первую и вторую части тайтла по нескольку раз, при виде одного лишь актерского состава уже хотел остановить просмотр. Однако на этом не все. Пересилив нескольких максимально не схожих по внешности персонажей, принялся продолжить просмотр и обнаружил, что все не так плохо, а именно – соответствие оригинальной сюжетной линии.

Начнем с того, что сериал рассказывает о постапокалиптической Америке, которую поработил грибок кордицепс и теперь люди вынуждены бороться за выживание любыми способами. Примечательно, что в начале первой серии показывают диалог двух ученых на телевидении из далекого 1968 года, в котором ведется обсуждение эпидемии вируса, способного эволюционировать и овладеть телом и разумом человека. Далее кадры сменяются надписью «35 лет спустя», когда грибок и настиг все человечество.

Не предвещая беды, строитель и отец-одиночка Джоэл (Педро Паскаль) вместе с дочкой по имени Сара (Нико Паркер) и братом Томми (Гэбриел Луна) завтракают и даже не обращают внимание как по радио передают сообщения о беспорядках в Джакарте. Спустя время, Сара выходит за пределы дома и видит, что мир становится другим. Она заходит в часовую лавку, в которой девочку выгоняют за дверь и запирают заведение на ключ. На дорогах Сара наблюдает машины экстренных служб и звуки сирен. На пути домой, она заходит к соседям и в одной из сцен, на заднем фоне престарелая женщина корчится и показывает непонятные гримасы, тем временем собака испуганным взглядом наблюдает за происходящим.

Вечером того же дня, Сара не обнаружит своего отца дома и зайдет к той самой престарелой соседке, которая на тот момент уже начнет питаться другими членами семьи и обратит внимание на девочку. Пытаясь сбежать от зараженной женщины, Джоэл замечает дочку и устраняет рычащую соседку. Однако позже персонажи обнаружат, что эпидемия коснулась чуть ли не всех вокруг. Пытаясь сбежать из города, персонажи замечают горящиедома, взрывающиеся машины, мольбы людей о помощи. Позже в семье Джоэла происходит трагедия.

Далее сериал переносит нас в 2023 год, в котором и начинается основное повествование. Теперь выжившие мирные люди обитают в городах, контролируемых военными, а за их пределами – зараженные зоны. Постаревший Джоэл знакомится с Тесс (Анна Торв) и становится контрабандистом, пытаясь по-своему выжить в изменившемся мире. Случайным образом Джоэл попадает в ситуацию, в которой вынужден помочь перевести Элли (Белла Рамзи) через карантинную зону и начать поиски своего брата.

Об экранизации «Одни из нас» говорилось с момента выхода игры, но руки дошли лишь у HBO. К слову, режиссером первой серии должен был выступить создатель «Дылды» и «Тесноты» Кантемир Балагов, однако этого не состоялось из-за «творческих разногласий» и его место занял шоураннер Крейг Мейзин, известный по сериалу «Чернобыль». Бюджетирование каждой серии перевалило даже дорогостоящую «Игру престолов» – от 10 до 15 миллионов долларов за каждый эпизод. Примечательно, что Педро Паскаль и Белла Рамзи приняли участие в сьемках двух дорогостоящих сериалов.

Несмотря на скептицизм при виде актерского состава, наблюдая за повествование и атмосферой хочется отметить авторов сериала за преданность оригинальному сюжету. Создатели стремились всячески снести на нет отхождения от основной линии повествования. Хочется отметить авторов за отсутствие ненужных второстепенных геров и растягивания сюжета, что значительно бы подпортило атмосферу экранизации. Отдельно выделяется музыкальное сопровождение, оно слегка изменено, но соответствует одноименной игре.

Пройдемся же по отрицательным пунктам сериала. Не представляю, каким образом и на что ориентировались продюсеры при кастинге актеров, но они однозначно выбирали не по внешности. Так, актриса Белла Рамзи абсолютно не похожа на внешность героини Элли по игре. То же самое следует сказать и про семью Джоэла – Томми и Саре. Хочется дополнительно поругать киноадаптацию игры и за излишнюю схожесть с оригиналом. Как зрителю, хочется увидеть сцены, раскрывающие других персонажей. В первой серии это заметно у Тесс, но кто знает, возможно создатели сериала сделали упор на других персонажах, которых нам лишь предстоит увидеть.

Первая серия получилась гладкой и наполненной как драматичными, так и боевыми сценами. Интересно другое, смогут ли остальные эпизоды закрепить успех сериала?