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Как сберечь жилье от афер? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Защитить недвижимость от мошенников теперь можно онлайн

Как сберечь жилье от афер? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: unsplash.com

«Как защитить свое жилье от мошеннических сделок?» – спрашивает сургутянин Константин Ч.

Отвечает специалист Минцифры РФ:

Иногда мошенники могут незаконным путем провести сделку с недвижимостью без владельца, например, по поддельной доверенности. Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника.

Раньше для этого нужно было писать заявление в МФЦ или заполнять специальную форму в Росреестре. Теперь это можно сделать на Госуслугах — запретить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке.

Чтобы подать заявление, нужна подтвержденная учетная запись Госуслуг и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Она оформляется бесплатно прямо в приложении, для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем.

Запись появится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней, а в личный кабинет придет уведомление о внесении записи. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен раньше.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 187, комментариев: 0
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