Исполнитель роли отца в «Танце с медведем» рассказал о спектакле и философии капоэйры

23 сентября 2022 года состоялась премьера пластического спектакля «Танец с медведем», завоевавшего грант президентского фонда культурных инициатив. Творческий коллектив поставил спектакль по мотивам хантыйских сказок, основываясь только на пластику, танцы, движение телом и эмоциональную игру актеров. Мы поговорили с одним из главных героев постановки – балетмейстером центра культуры и досуга «Камертон», инструктором по капоэйре Алишером Хайдаровым. Исполнитель роли отца поделился с siapress.ru, что думает о своей игре в спектакле, какая была обратная связь у «Танца с медведем», а также рассказал о своем увлечении капоэйрой.

– Что такое «Танец с медведем»?

– Это совместный проект Сургутского музыкально-драматического театра и Центра развития современного искусства «Теорикон». Спектакль получил президентский грант. Изначально приехали режиссер с балетмейстером, они провели опрос и интервью с потенциальными участниками спектакля. На основе обсуждений с творческой группой проекта, а также мифов и легенд из хантыйских сказок, режиссер и балетмейстер придумали историю, которую назвали «Танец с медведем». Это было их театральное видение. А сама постановка родилась не сразу, ее подготовка заняла около полугода.

– Какая была обратная связь у постановки?

– Уверен, что каждый зритель, посетивший спектакль, не остался равнодушен. Другой вопрос, самостоятельно ли пришел человек, а иногда и целый класс, на постановку. Вот у меня сын иногда с охотой идет на школьные мероприятия, а иногда без желания. Очень важен настрой перед спектаклем, а такие элементы как свет, музыка и танец будут содействовать его атмосфере. Зрителю достаточно чуть-чуть расслабиться и наблюдать за происходящим на сцене.

– Какие эмоции испытывали зрители по окончанию спектакля?

– Разные. От человека, которого разрывает от эмоций, до мужчины, который просидел в телефоне во время аплодисментов. Бывает и такое, у каждого человека свой интерес в театре. Культура поведения у некоторых детей и взрослых хромает, но это не критично.

– Что думаешь насчет своей роли в постановке?

– Отчасти мне не приходилось играть, потому что я был самим собой. В жизни у меня два сына, но в спектакле есть и дочка. И когда она у меня появится в жизни, тогда я на 100 процентов сыграю самого себя. Это классное ощущение, когда ты играешь себя, именно в контексте спектакля. В роли почти все близко мне и достаточно интересно сыграть это, тем более в танце.

– Смотрел ли ты запись спектакля? На что больше всего обратил внимание?

– Конечно. Пересмотрел записи выступления, отметил свои недочеты и приступил к работе над ошибками.

– Помимо театральных постановок и других культурных мероприятий, ты занимаешься капоэйрой. Как давно?

– Около 20 лет, точно не помню, кроме даты – 15 сентября. До того, как я прошел обучение по капоэйре, пытался имитировать движения. Как только я приехал к мастеру в Москву, он, можно сказать, показал мне азбуку. Это первый и единственный тренер, его никогда не забудешь.

– Что нужно, чтобы стать мастером по капоэйре?

– Там столько всего нужно уметь делать. Чтобы стать мастером, ты должен преподавать, как минимум 20 лет, тренироваться, постоянно выезжать на семинары, участвовать в шоу-программах, играть на всех инструментах в капоэйре, петь все песни, знать португальский и многое другое. Только при условии всех этих критериев, возможно добиться признания среди капоэйристов. Конечно, можно себя и провозгласить. Но если человеку важно именно признание, то лучше прилететь в Бразилию со своими учениками и доказать мастерство старожилам.

– Популярно ли единоборство в Сургуте?

– В моей жизни было лишь одно занятие, когда на тренировке присутствовало 53 человека. Я просто не знал, куда встать. На самом деле, капоэйра такое единоборство, где люди играют. Здесь нет конкретной программы, человек всегда решает сам, как он будет играть. Это искусство, которым нужно овладеть, чтобы общаться на одном языке. Например, люди, которые идут на бокс, изначально принимают его философию, они понимают, что их ждет. В капоэйре же, когда человек приходит – он в шоке. Тут нужно уметь все, и в стойке работать, и уходить от ударов, и колеса делать, и петь по возможности и многое другое.

– Какая травмоопасность у единоборства?

– Такое встречается редко, это скорее ошибки, связанные со стопами и коленями, иногда с шеей. Капоэйра позволяет обходить некоторые движения другим путем. Например, если человек травмировал шею, то можно играть, не вставая на голову, не делать упражнения, связанные с шеей. У меня, например, была травма колена, и я стараюсь поставить свой поединок так, чтобы обойти эту болевую точку. Однако стоит понимать, что бывают серьезные травмы, которые лучше не беспокоить.

– Что ты хочешь пожелать тем, кто хочет попробовать себя в капоэйре?

– Скажу словами своего отца, лучше сделать и жалеть, чем не сделав, кусать локти. Лучше попробовать, по крайней мере, посмотреть обучающие видео, чтобы понять. Мы всегда строим иллюзии, а на деле все оказывается совсем по-другому.