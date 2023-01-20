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Крещение в Сургуте: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ

Как сургутяне отметили праздник Крещения Господня

Крещение в Сургуте: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: siapress.ru

19 января отмечался один из главных христианских праздников — Крещение Господне. По информации администрации Сургута, в городских храмах и на купели, расположенной в водоеме между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом, побывали более 26,5 тысяч сургутян. Подробнее о том, как прошли крещенские купания в городе – в фоторепортаже siapress.ru.

«В этот праздник вся природа, вся вселенная и все славит бога, который даровал людям воду, спасение. Это очень важный праздник, а погружаться в воду – это такая традиция», – рассказал священник Собора Преображения Господня иерей Виталий Коваленко.

Несмотря на будний день, люди с охоткой шли к купелям, а погода благоволила купаниям в холодной воде. Неподалеку подготовили палатки, где верующие могли переодеться и согреться после погружения. За безопасностью горожан следили сотрудники полиции, а также спасатели и медработники.

Впечатляющее количество желающих окунуться в воду не сравниться с толпами людей с пустыми тарами. Неподалеку от купелей, для сургутян организовали подвоз автоцистерн с освященной водой.


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Сегодня в 16:16, просмотров: 309, комментариев: 0
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