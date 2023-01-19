Подводим черту под скандалом вокруг фразы губернатора Югры «Все в доле»

Большой медийный скандал начала января произошел вокруг одной из рабочих поездок Натальи Комаровой, где она якобы «дала мастер-класс по коррупции» при включенном микрофоне. Что на самом деле сказала губернатор Югры, и почему события вокруг слов «все в доле» развивались так, как развивались – обсудили Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский в проекте «О чем говорят».

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Первый выпуск «О чем говорят» в 2023 году. Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Пока многие отдыхали, Наталья Комарова работала. Она буквально с первого дня нового года начала свое турне по муниципалитетам, и это вылилось в такой локальный не то, чтобы скандал, скажем так, в цепочку событий, которые мы сейчас хотим обсудить. Наталья Комарова в ходе своих встреч обсуждала что-то с коллегами, вроде как, случайным образом, там не был выключен микрофон, и она там рассказывала про то, что в строительстве какая-то коррупция присутствует и говорит, что «все в доле».

За это дело зацепились, начали это дело раскручивать, везде пошли заголовки типа того, что «губернатор Югры проводит мастер-классы по коррупции для своих подчиненных» и так далее. Далее все это приобрело еще более масштабный характер, потому что начались разговоры о том, что это, вроде как заказная кампания против губернатора, что там какие-то, чуть ли не иностранные спецслужбе к этой информационной кампании подключились. В общем, куча-куча всего. Давай обсудим, во-первых, действительно ли Наталья Комарова дала мастер-классы по коррупции в таком формате? Как бы себе это представил? И действительно ли это была какая-то супер-мега-кампания по дискредитации нашего губернатора. Как ты думаешь, как ты видишь эту ситуацию?

Т.С.: Я не понимаю, почему все так всполошились. С чего бы вдруг? И, честно говоря, зная Наталью Комарову, зная ее манеру общения кулуарную, я совершенно не обнаруживаю ничего необычного в ее словах… Необычного в том плане, что ни стилистика, ни фактура как-то не выпадают из общего представления о том, как Комарова характеризует те или иные события, вещи, явления, людей и так далее. То, что она сказала чего-то такого, чего она обычно не говорит в кулуарах или каком-то более-менее экспертном и близком круге…

Нет. Все обычно. Она высказалась нелицеприятно. Да, понятно. Опять-таки, это лично для меня не новость. А любой, кто с Комаровой общался вот так, с глазу на глаз, представляет очень хорошо ее критическое отношение и к подчиненным и к муниципальным служащим. Мы были не единожды, это же сургутская история, свидетелями того, как она даже перед телекамерами взбучивала местных чиновников без всяких сантиментов, стеснений и не лазя за словом в карман. Поэтому я вообще бы считал, что это какой-то спектакль на публику. Ну посмотри, прожженный чиновник, сколько там..?

Д.Щ.: Ну да, 12 лет, как губернатор.

Т.С.: 13 уже через пару месяцев будет. Это гигантский срок. Мэр муниципалитета, депутат Госдумы. И что? И вот человек с таким опытом политической и публичной деятельности, сидя в конференц-зале перед несколькими конференц-микрофонами вдруг вспоминает…

Д.Щ.: … Вдруг решил пообсуждать коррупцию.

Т.С.: Нет. Все обсуждают коррупцию и вдруг обнаруживают, что, оказывается, они находятся в конференц-комнате то ли с включенными, то ли не с включенными микрофонами. Да я вас уверяю, что любой чиновник подобного уровне и даже меньше, видя любое записывающее устройство, ведет себя сверхосторожно в нашей стране. Вот просто, чтобы вы понимали, как это построено. Заходя в любое неизвестное ему помещение, он ведет себя осторожно. И уж они так фильтруют свою речь, что будь здоров.

Поэтому, я полагаю, что мы были свидетелями, даже если и случайно разыгранной сценки, то, все-таки, сценки. Хотя, как ее можно разыграть случайно? По мне, губернатор высказалась ровно в том духе, в каком она высказывается обычно, отвечая на подобные вопросы. Опять-так, почему-то все эти телеграм-каналы совершенно отодвинули на второй план контекст, в котором эта фраза была использована, выхватили из контекста. Я так понимаю, что эта прекрасная женщина, ее собеседница, по-моему, председатель думы Когалыма, что ли, вроде бы. Вот она там задала вопрос, они там говорили о чем-то, о строительных подрядах.

Что такое строительный подряд? Ну, мы об этом говорим из раза в раз. Что такое в любом регионе, в любом муниципалитете, скажем так, в большинстве, строительные подряды на муниципальные или государственные деньги? Это сложившаяся десятилетиями система взаимоотношений между чиновниками, подрядчиками основными, которые в эти подряды попадают, и попадают они в эти подряды не со свободного рынка, не с улицы заходят. Есть, конечно, неприятные эксцессы, когда кто-то залетный заходит. Но, в общем-то, система более, чем отработана. Это я сейчас говорю деликатно, потому что знаю, что теоретически меня могут за эти слова, при желании привлечь к ответственности. Поэтому я сглаживаю формулировки.

А, в общем-то, Комарова сказала, примерно, то же самое. Все в доле? Ну, все в доле. Ну, пусть ее кто-нибудь придет, опровергнет как бы, хватит там смелости и ума. Пожалуйста. То есть система известная. Другой вопрос, почему те же телеграм-каналы пытаются вывернуть эту ситуацию политически как бы не выгодно для Комаровой? Я бы, наоборот, на месте ее специалистов так и представил дело. Типа, а для кого тут, вообще, какая новость? Что мы, не знаем, как тут у нас ситуация выглядит, мы разве не понимаем, почему у нас многие важные подряды по стройке срываются или как-то пролонгируются неприятно для заказчика, для населения? В том числе, потому что… и дальше, по пунктам вы называете все эти причины. Так что не надо искать черную кошку в черной комнате, мне кажется.

Д.Щ.: Тем не менее, там достаточно крупные каналы писали все эти истории. Как бы ты оценил версию о том, что, условно говоря, действительно, случилось, фраза была сказана, фраза была вырвана из контекста, ок. Ее подхватили органично или ее подхватили, потому что кто-то захотел воспользоваться этой ситуацией и нанести политический вред Наталье Комаровой, будучи ее каким-то недоброжелателем?

Т.С.: Мы сколько раз уже слышали про политический вред Наталье Комаровой, тому губернатору, сему губернатору. Но надо понимать устройство политической системы нашей страны. Если кому-то вдруг хочется в очередной раз, в миллиардный раз пощекотать нервы конкретно там Комаровой или любому другому губернатору…

Возьмем все наши соседние регионы: Свердловская область, где Евгений Куйвашев, Вадим Шумков – Курган, реже гораздо, но все-таки, это Тюмень. Ямал, Кобылкин. Постоянно мы где-нибудь, причем в федеральных каких-нибудь пабликах читаем, видим, слышим нечто, что тут же готовые на подхвате всегда, на парах стоящие определенные медийные ресурсы раскручивают, как подготовку к отставке. Мол, значит, ресурс губернатора исчерпан и так далее и тому подобное. И что каждый раз происходит? Ничего.

Я вообще допускаю, что наша АП, АПэшечка, администрация президента использует подобный инструментарий для того, чтобы в каком-то тонусе региональные медийные или политические процессы держать, держать элиту местную, напоминать, пальцем грозить, говорить, что, мол, ты смотри, ты же так сказал, а мы ведь можем подумать, что ты не так сказал, а как-то по-другому сказал… Это если искать.

Но я просто всех призываю совершенно ничего не искать, потому что я не адвокат Натальи Комаровой, но я абсолютно здесь ничего не увидел. Мы даже в редакции обсуждали, давать новость или нет. Мы ее совершенно не хотели давать по причине ее информационной пустоты, на самом деле. Мы ее дали только потому, что все говорят, ладно, надо реагировать. Поэтому мы сейчас каким-то образом пытаемся объяснить, что же произошло. По мне, так ничего не произошло. Просто, кто с Комаровой общается, тот эти фразочки и эти оценки слышит постоянно, ежедневно, в рабочем порядке.

Я хочу сказать, что чиновники ее на самом деле боятся: подобные разговоры для тех, кто находится в подчинении губернатора Югры, они никакой новостью не являются. Там уже другой вопрос: кто и как извертывается, объясняется, оправдывается. Но это как раз не предмет нашего с тобой обсуждения сейчас. Хотел бы сказать одну: не смотря на все это, что в этом ничего такого, что Комарова сказала, особенного нет, а правда, действительно, очень интересно: а что же у нас там с долями? Потому что тема стройки будоражит умы очень многих наблюдателей, и мы понимаем, что что-то с нашей стройкой не так происходит. Я думаю, что какая-то больная точка в этой теме, очевидно, присутствует и вот этим бы заниматься, а не сенсационировать слова губернатора.

Д.Щ.: Что ж, ладно. Тогда мы перейдем к следующей теме. У нас в следующем эпизоде будет разговор про молодежь нашу. На этот раз опять поговорим про молодежь, не очень хорошо себя ведущую. Так что переходите, подписывайтесь на наш Ютуб-канал, не забывайте этого делать, и поехали дальше.