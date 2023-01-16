Долгожданный «Аватар: Путь воды» поразил всех красивой картинкой и огромными сюжетными дырами

Санкции в прямом смысле дали под дых российским кинотеатрам – с уходом зарубежных студий смотреть стало решительно нечего. И вот посленовогодний подарок от Джеймса Кемерона – вторая часть его известного фильма «Аватар». Многие ждали продолжения еще с 2009 года. И «Аватар» действительно есть за что любить – первая картина действительно поражает интересным сюжетом, зрелищными сценами, яркими пейзажами и необычным музыкальным сопровождением. Недавно на большие экраны вышло продолжение – вот мое видение.

Первое, на что обращает внимание зритель – красивая картинка. Есть большой контраст между первой половиной фильма и второй. Начало истории происходит в уже привычных лесах, где живет Джейк Салли, бывший морской пехотинец, оставивший людской мир ради жизни с народом нави. Он полностью укоренился в новом племени. Нам показывают их быт, что произошло спустя столько времени. Джейк обзавелся семьей, нави дружат с учеными. В общем, идиллия.

Если взглянуть внимательнее, то «лесные» сцены практически все получились темными – словно смутное воспоминание о прошлом. О привычной жизни, которую совсем скоро пришлось оставить. Беда пришла совершенно неожиданно, и семье пришлось отправиться к соседям, чтобы скрыться от врага. Как оказалось, во вселенной «Аватара» существуют не только лесные нави – есть еще и те, кто живет близ морей и океанов. Примечательно, что они отличаются друг от друга внешне. У «морских» нави даже есть своя философия, очень похожая на буддизм или даосизм. Они используют иглоукалывание и медитации, находят себе духовных братьев и сестер среди необычных китов-тулкунов. И показывают их место обитания достаточно сочно – море, песок, фэнтезийные водные животные, поражающие взгляд своей необычностью. И все это настолько ярко, что аж глаза через 3D-очки слепит.

Противостоять вновь придется Майлзу Куориджу, сознание которого переместили после смерти в аватара. Честно скажу, я не совсем понимаю, зачем это было сделано, так как по большому счету все три часа полковник в своем новом теле пытается добраться до своего врага вместе с солдатами, также перешедших в тела нави. Это одна из сюжетных дыр сиквела. Первая часть в этом плане была гораздо логичнее – люди боролись за возможность добывать ресурсы на Пандоре. Здесь же просто месть, бессмысленная и беспощадная.

К слову, о новых героях – у главной пары кинокартины появились дети. Трое своих, двое приемных. Старший и младший брат, как водится, находятся в некоем противостоянии. Младший постоянное пытается ввязаться в опасные авантюры, из которой всякий раз едва выходит живым. Старший получает наказание от отца, якобы не уследил. Проблема воспитания налицо, причем размазана она на все три часа. Дети Джейка и Нейтири вечно находят приключения на свою пятую точку, оправдывая это чем угодно: желанием показаться взрослым, получить шанс подружиться с ребятами из нового племени, спасти друга и так далее. Причем еще в начале показали, чем эти шалости могут кончиться – старший сын главного героя едва не погибает в схватке с людьми, а после всю компанию берут в плен солдаты Куориджа.

Из этой схватки домой возвращаются не все. Майлзу удается увести с собой своего сына, который родился на Пандоре и все это время близко общался с детьми Джейка и Нейтири и называет себя «Пауком». До этого они никогда не общались, а во время поиска Салли, как мне показалось, никто из них не пропитался семейными чувствами. Паук полезен для солдатов – он хорошо знает их язык, обычаи, местоположение лагерей, однако старается не выдавать никакой полезной информации. Впрочем, даже без его помощи Куоридж и его банда нападают на правильный след.

Забавно и то, что в попытках защитить свой клан, Салли отправляется к другим соплеменникам. Ну не эгоистично ли? Он прекрасно понимает, что у них в заложниках находится человек, который потенциально может рассказать о них все, а антагонисты могут навредить другим нави. Если бы противником был не Майлз, который до этого посещал Пандору, этот план мог бы сработать.

Стратегия полковника такая же странная. Сначала он хочет прикинуться нави, учит язык не без помощи своего ребенка, приручает летающее существо, а потом нам показывают кадры, как он и его братья по оружию захватывают соседнее приморское племя, пугают их шокерами и огнестрелом, а затем сжигают дома. Когда это концепция успела поменяться? Смена траектории заметна с того момента, как солдаты заключили союз с моряками из китобойного судна. Но и тут видна огромная сюжетная дыра. Они объясняют Майлзу, что убивают тулкунов ряди специальной эссенции, которая позволяет обрести бессмертие. Как они об этом узнали? Кому продают этот товар? А также много других вопросов, которые остаются без ответа.

Есть еще одна темная лошадка – Кири, приемная дочь четы Салли. Она родилась от человека и нави. Мать находится в коме, а отец остался неизвестным. Попадая на территорию нового племени, Кири начинает буквально пугать своим поведением. Она входит в некий транс и буквально исследует подводный мир часами, в то время как ее братья и сестра не могут находиться под водой дольше нескольких минут. Позже она овладевает какой-то магической силой, позволяющей пользоваться флорой и фауной мира для своей защиты. За весь фильм нам так и не раскроют, откуда у юной нави такие способности и кто ее настоящий папа.

Многое в сюжете можно и предугадать – например, смерть старшего сына Джейка. Младший решил спасти своего друга и позвал с собой брата. Противостояние кончилось для первенца сквозным попаданием пули в грудь. Паук же, которого нави вызволили, рискуя своей жизнью, сам едва не стал жертвой разъяренной после смерти ребенка Нейтири. Типичное и приевшееся противостояние морали – Куоридж хочет зарезать Кири, жена врага – его сына. Морпех почему-то решает сжалиться на юношей и идет на уступки, хотя, повторюсь, никаких предпосылок к этому не было. Паук рос без отца и считает себя полноправным нави.

В конце Джейк убивает Майлза, все спасаются и все счастливы. Казалось бы, чем плох хэппи энд? Но нет, серию надо продолжать и доить – Паук, невзирая на то, что один из его друзей погиб ради его спасения, вытаскивает своего папашу из-под толщи воды, куда Салли сбросил его. Занятно, что после этого он возвращается к семье Салли, не испытывая при этом никакого стыда за сделанное.

Я понимаю, почему второй «Аватар» выстрелил в России – на сегодняшний день банально нет альтернативы, а режиссер постоянно подкидывал дровишек в костер интереса, рассказывая о том, как отправился на дно Марианской впадины или в тропические леса, изучать жизнь аборигенов. Картинка, безусловно, тоже очень красивая. Дизайнеры и художники включили свое воображение на максимум, и, действительно, к их работе нельзя придраться. Однако даже самый красивый фантик не спасет горькую конфету. Весь сюжет крутится вокруг авантюр детей главных героев первой части, мотивация которых постоянно ставит под вопрос адекватность сценариста. Кино готовилось с 2010 года. Я думаю, что за это время можно было бы подлатать наиболее крупные сюжетные промахи.