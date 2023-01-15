16+
Логотип Сиапресс
USD  68,2892   EUR  73,8298  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Цвет настроения — зеленый

Фестиваль «Зеленый шум»: сцена для молодых

​Цвет настроения — зеленый
Фото: Сургутская филармония

Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» был задуман как форум, в рамках которого молодые музыканты из разных городов могут заявить о своих талантах, обменяться опытом, объединиться в новых творческих проектах.

К своему десятилетию логотип Молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум» — мозаика из зеленых квадратиков всех оттенков зеленого, от салатового до изумрудного, — наполнился особым смыслом. Президент фестиваля, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина, сравнила эту многоликую палитру с буйством молодого таланта и спрогнозировала долгую дорогу и зеленый свет фестивалю.

«С большим импульсом, как из зернышка, в 2013 году зародилось что-то большее, стало расти и развиваться. А за этим всем стоит огромный труд, великие усилия людей-визионеров, которые стояли у истоков «Шума» и беззаветно мечтали, чтобы все сбылось. Мечтали и работали над тем, чтобы в Югру пришла новая творческая энергия», — пояснила Екатерина Мечетина.

Кстати: Фестивали «Зеленый шум» и «60 параллель» родились 10 лет назад, в первый же год после переезда коллектива филармонии в новое современное здание. Идейным вдохновителем, создателем и движущей силой фестивалей стал Яков Черняк, от чего очень быстро, буквально за пять лет, стали культурными брендами Югры.

О «Зеленом шуме» говорят в столице, в нем престижно принимать участие, каждую весну его с нетерпением ждут северяне. В чем секрет неугасающего интереса публики к молодежному фестивалю? На протяжении десяти лет на фестивале ежегодно «шумят» лауреаты Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» — это постоянная составляющая. В свои 16-18 лет эти ребята уже нарасхват, с плотным графиком гастролей и престижных конкурсов. Люка Дебарг, Венера Гимадиева, братья Бессоновы, Софья Тюрина, Варвара Кутузова, Александр Рамм, Никита Коровин, Владислав Пучков, Ольга Егорова и многие другие, уже повзрослевшие участники с теплотой вспоминают свои выступления в Сургуте. Городе, знакомство с которым, вероятно, могло состояться только благодаря весеннему фестивалю. И в этом, по сути, и есть формула успеха: мы заполучили их на взлете, а они заполучили аудиторию своих поклонников. По сей день талантливая молодежь притягивает к себе своих сверстников из Сургута — на языке культуры говорит с ними о том важном, что объединяет всех. Не секрет, что юный возраст — самый сложный с точки зрения самоопределения, время, когда человек способен сделать неверный жизненный выбор. Преступность, экстремизм — несовместимы с культурой, и зрители «Зеленого шума» доказывают: воспитательный эффект фестиваля имеет огромное значение.

Каждый год организаторами поддерживается разножанровость проекта. Так, в Сургуте «шумели» Драматический театр в лице представителей школы Константина Райкина, Камерный хор Московской консерватории, народный артист СССР Владимир Васильев и его воспитанники, участников программы «Звезды XXI века», студенты академии русского балета им. А.Я. Вагановой и Академического музыкального училища при Московской консерватории им. П.И. Чайковского, студенты Ростовского колледжа искусств.

Яков Черняк, директор Сургутской филармонии:

«Зеленый шум» – это территория для общения на языке музыки молодых исполнителей друг с другом, с публикой, с учащимися музшкол, с признанными мастерами. И в этом контакте рождается культурное событие для Сургута. Когда наше будущее приходит сюда, в филармонию, и видит образцы высокого музыкального искусства в родном городе, мне спокойнее.

Екатерина Мечетина, Заслуженная артистка России:

«В ретроспективе кажется, что все это пронеслось как один миг. Как будто фестиваль превратился в одно сплошное ощущение праздника, и эти десять лет воспринимаются как один большой прекрасный многоликий концерт!..

У команды фестиваля «Зеленый шум», теперь есть не только вера в будущее, но и опыт, и достижения, и прекрасные совместные воспоминания! А главное — у нас есть вы, наши самые любимые слушатели, ради которых ежегодно мы пробуждаем весну и вместе с ней самое доброе и светлое в искусстве!»


нравится (2) не нравится (1)
15 января в 10:40, просмотров: 697, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Две сургутянки нарушили новый закон по содержанию домашних животных 628
  2. В Сургуте загорелась емкость возле автозаправки 465
  3. В России может появиться единая платежка за ЖКУ 462
  4. ​Бастрыкин взял на контроль нападение на врача в больнице Мегиона 448
  5. Югорчанин попался на незаконной охоте на соболей 419
  6. Второй «Аватар» – путь в никуда? // Впервые вижу 397
  7. В Югре на Крещение оборудуют 63 купели 357
  8. Больше всего в 2022 году сургутяне нарушали закон о тишине и покое 337
  9. В Госдуме предложили разрешить оплачивать маткапиталом услуги ЖКХ 316
  10. В Югре потушили 59 пожаров и спасли 4 человека за неделю 310
  1. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 2759
  2. В Мегионе из-за аварии на теплотрассе в домах пропало отопление 2151
  3. ​Цепляемся за норму 2060
  4. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 2048
  5. В Пойковском пьяный житель зарезал жену и мужчину 2037
  6. ​Деды и дети 1954
  7. Еще одна брешь 1877
  8. В Нефтеюганске при пожаре в жилом доме пострадали люди // ВИДЕО 1792
  9. ​В ЗАГСе Сургутского района назвали необычные имена для новорожденных 1771
  10. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 1730
  1. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4500
  2. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4311
  3. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3769
  4. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3716
  5. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3579
  6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3575
  7. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3459
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3444
  9. ​«Государственный человек» 3345
  10. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3205

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика