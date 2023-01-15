Фестиваль «Зеленый шум»: сцена для молодых

Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» был задуман как форум, в рамках которого молодые музыканты из разных городов могут заявить о своих талантах, обменяться опытом, объединиться в новых творческих проектах.

К своему десятилетию логотип Молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум» — мозаика из зеленых квадратиков всех оттенков зеленого, от салатового до изумрудного, — наполнился особым смыслом. Президент фестиваля, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина, сравнила эту многоликую палитру с буйством молодого таланта и спрогнозировала долгую дорогу и зеленый свет фестивалю.

«С большим импульсом, как из зернышка, в 2013 году зародилось что-то большее, стало расти и развиваться. А за этим всем стоит огромный труд, великие усилия людей-визионеров, которые стояли у истоков «Шума» и беззаветно мечтали, чтобы все сбылось. Мечтали и работали над тем, чтобы в Югру пришла новая творческая энергия», — пояснила Екатерина Мечетина.

Кстати: Фестивали «Зеленый шум» и «60 параллель» родились 10 лет назад, в первый же год после переезда коллектива филармонии в новое современное здание. Идейным вдохновителем, создателем и движущей силой фестивалей стал Яков Черняк, от чего очень быстро, буквально за пять лет, стали культурными брендами Югры.

О «Зеленом шуме» говорят в столице, в нем престижно принимать участие, каждую весну его с нетерпением ждут северяне. В чем секрет неугасающего интереса публики к молодежному фестивалю? На протяжении десяти лет на фестивале ежегодно «шумят» лауреаты Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» — это постоянная составляющая. В свои 16-18 лет эти ребята уже нарасхват, с плотным графиком гастролей и престижных конкурсов. Люка Дебарг, Венера Гимадиева, братья Бессоновы, Софья Тюрина, Варвара Кутузова, Александр Рамм, Никита Коровин, Владислав Пучков, Ольга Егорова и многие другие, уже повзрослевшие участники с теплотой вспоминают свои выступления в Сургуте. Городе, знакомство с которым, вероятно, могло состояться только благодаря весеннему фестивалю. И в этом, по сути, и есть формула успеха: мы заполучили их на взлете, а они заполучили аудиторию своих поклонников. По сей день талантливая молодежь притягивает к себе своих сверстников из Сургута — на языке культуры говорит с ними о том важном, что объединяет всех. Не секрет, что юный возраст — самый сложный с точки зрения самоопределения, время, когда человек способен сделать неверный жизненный выбор. Преступность, экстремизм — несовместимы с культурой, и зрители «Зеленого шума» доказывают: воспитательный эффект фестиваля имеет огромное значение.

Каждый год организаторами поддерживается разножанровость проекта. Так, в Сургуте «шумели» Драматический театр в лице представителей школы Константина Райкина, Камерный хор Московской консерватории, народный артист СССР Владимир Васильев и его воспитанники, участников программы «Звезды XXI века», студенты академии русского балета им. А.Я. Вагановой и Академического музыкального училища при Московской консерватории им. П.И. Чайковского, студенты Ростовского колледжа искусств.

Яков Черняк, директор Сургутской филармонии:

«Зеленый шум» – это территория для общения на языке музыки молодых исполнителей друг с другом, с публикой, с учащимися музшкол, с признанными мастерами. И в этом контакте рождается культурное событие для Сургута. Когда наше будущее приходит сюда, в филармонию, и видит образцы высокого музыкального искусства в родном городе, мне спокойнее.

Екатерина Мечетина, Заслуженная артистка России:

«В ретроспективе кажется, что все это пронеслось как один миг. Как будто фестиваль превратился в одно сплошное ощущение праздника, и эти десять лет воспринимаются как один большой прекрасный многоликий концерт!..

У команды фестиваля «Зеленый шум», теперь есть не только вера в будущее, но и опыт, и достижения, и прекрасные совместные воспоминания! А главное — у нас есть вы, наши самые любимые слушатели, ради которых ежегодно мы пробуждаем весну и вместе с ней самое доброе и светлое в искусстве!»

