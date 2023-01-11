Что стоит знать, если вы собрались на прогулку в морозы

В Югру пришли первые сильные морозы в 2023 году. На столбиках термометров более 40 градусов мороза. Для профилактики случаев обморожения, в окружном Роспотребнадзоре напомнили об основных правилах при прогулках и работе на воздухе.

Отморожение (обморожение) – поражение тканей при действии низких температур, при этом происходит длительный спазм мелких кровеносных сосудов, а позже в спазмированных сосудах образуются тромбы, нарушается местное кровообращение с последующим отмиранием тканей. Часто обмораживаются ушные раковины, нос, недостаточно защищённые конечности – прежде всего пальцы рук и ног. Тяжесть отморожения зависит от температуры окружающей среды, длительности пребывании на холоде, влажности, наличия или отсутствия ветра, общего самочувствия, количества и качества одежды на человеке. Большая вероятность возникновения обморожения, если:

человек вышел на улицу голодный (не ел более 8 часов);

он находится на морозе в состоянии алкогольного, наркотического или другого вида опьянений (алкогольное опьянение, впрочем, как и любое другое, вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывает иллюзию тепла и приводит к переохлаждению);

не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми;

человеку приходится длительное время пребывать на улице, неподвижно стоять или держать (нести) какой-то предмет на морозе;

человек страдает сахарным диабетом или заболеваниями, при которых имеются нарушения общего или местного кровообращения;

он физически истощен (переутомился или только перенес тяжелое заболевание);

он потерял какое-то количество крови (травма, донорство крови и ее компонентов);

это ребенок (у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена), беременная женщина (особенно в 3 триместре) или пожилой человек (у пожилых людей и при некоторых болезнях функция теплорегуляции бывает нарушена).

Доврачебная помощь при отморожении сводится к скорейшему восстановлению температуры и кровообращения в пораженных тканях, для этого необходимо провести мероприятия по согреванию пострадавшего.

При ощущении переохлаждения или замерзания конечностей на прогулке необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд – для согревания и оценки своего состояния. Кроме того, надо постараться не давать обмороженному месту снова замерзнуть, так как это вызовет более значительные повреждения кожи.

При малейшей возможности следует произвести замену мокрой и (или) тесной одежды и обуви и доставить пострадавшего в теплое помещение. Особую осторожность следует проявлять при снятии примерзшей к телу обуви и одежды, чтобы не взывать механического повреждения отмороженных участков тела.

Производить согревание следует при температуре не выше 40 С° (температуру воды, которой вы отогреваете пораженный участок, повышать нужно постепенно и очень аккуратно: она должна стать 37 градусов за 40 минут). Это связано с тем, что ткани, подвергаемые переохлаждению очень чувствительные к перегреву, из-за нарушения механизмов естественной терморегуляции. Поэтому категорически запрещается отогревать отмороженные участки в горячей воде или же посещать баню. Так же ни в коем случае нельзя растирать пораженные участки снегом, т.к. это может привести к дополнительным повреждениям пораженных тканей.

При обморожении пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в стационар, только врач сможет определить степень отморожения и назначить необходимое лечение.

Профилактика отморожений: