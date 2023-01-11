Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с 99-летием муниципалитета

Уважаемые земляки, друзья!

Сегодня мы отмечаем 99 лет со дня образования Сургутского района.

Еще совсем немного и наш район отметит вековой юбилей! Облик поселений нашего района меняется. Появляются новые школы, детские сады, капитальные дома, строятся новые дороги, инженерная инфраструктура.

Молодые люди, окончившие высшие учебные заведения, возвращаются в Сургутский район. К нам приезжают работать специалисты из других регионов. В районе успешно развивается бизнес. Работают крупные промышленные компании. А это значит, у района хорошие перспективы.

С праздником, Сургутский район! С Днем рождения!