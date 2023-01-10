Что делать, если сосед захламляет свою квартиру и мешает жить остальным

От соседей с «синдромом Плюшкина» никто не застрахован – например, недавно подобная ситуация произошла в Сургуте. Женщина настолько сильно захламила свою квартиру, что ужасный смрад распространился на весь подъезд, а вскрыть дверь удалось только при помощи спасателей. Не только противным запахом может обернуться соседство с «накопителем»: в подобных квартирах частенько заводятся тараканы, клопы, которые могут распространиться по всему дому. Как бороться с «Плюшкиными» в рамках закона? Составили для вас памятку.

1.Попробуйте выйти с соседом на контакт. Если же он не хочет общаться по-хорошему, найдите его друзей или родственников. Заставить собственника сделать уборку не доходя до суда можно и через управляющую копанию – она размещает уведомление о необходимости привести жилое помещение в соответствие с санитарными нормами, провести уборку и дезинфекцию в установленный срок.

2.Если взаимодействовать не с кем и сроки уборки проигнорированы, а из квартиры идет запах, нужно написать заявления в Роспотребнадзор, управляющую компанию, участковому и в прокуратуру. Только в составе комиссии из этих ведомств по закону можно вскрыть частное жилище. Если есть родственники, их нужно пригласить.

3.Комиссией проводится обследование, составляется акт, где фиксируется состояние жилища, лестничной клетки жилого дома, на которой расположена квартира.

4.На основании заключения Роспотребнадзора и комиссии в целом можно обратиться в суд, который вынесет предписание владельцу привести помещение в соответствие с санитарными нормами.

5.Обратиться в суд можно и в том случае, если соседи «Плюшкина» понесли убытки – моральные и материальные. При этом истцам следует заранее формировать доказательную базу (сохранять чеки, подтверждающие затраты на дезинфекцию своих помещений, травлю тараканов, покупку лекарств, обращение к врачам).

6.Дополнительно можно обратиться в социальные службы, которые возьмут соседа под опеку, если он одинокий.