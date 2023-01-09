Части россиян придется заплатить новый налог по итогам 2023 года

«Появятся ли новые налоги в этом году?» – спрашивает сургутянка Валерия Савельева.

В 2023 году части россиян придется уплатить новый налог по итогам года. Решение о принятии налога на доходы физлиц с процентов по вкладам было принято правительством в 2020 году, однако первая уплата будет происходить по итогам 2023 года. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

«По данному правилу проценты, полученные по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках должны облагаться НДФЛ по ставке 13%. При этом в составе таких доходов не учитывались проценты, если ставка по вкладу в течение всего календарного года не превысила 1% годовых, а также по счетам эскроу», — отметил финансист.

НДФЛ должна была облагаться не вся полученная сумма процентов, а за вычетом необлагаемого минимума, который определялся как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января текущего года (на начало 2023 года — 7,5% годовых). Однако пандемия 2021-2022 годов внесла свои коррективы и процентные доходы по вкладам в банках были временно освобождены по НДФЛ.

«Начиная с 1 января 2023 года порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках скорректирован. За календарный год процентные доходы по вкладам в банках, находящихся в РФ, уменьшаются на сумму процентов, определенную путем умножения 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в течении года», — рассказал Равиль Ахмадеев.

Пример: в течение 2022 года максимальный размер ключевой ставки Банка России составил 7,5%. Необлагаемый минимум в этом случае будет рассчитан в размере 75 тыс. рублей (1 млн. рублей х 7,5%). Следовательно, превышение сумм процентов по вкладам над необлагаемым минимумом подлежит обложению по ставке 13%.

«Если совокупный за год доход (например, заработная плата по основному месту работы, а также по совместительству и процентные доходы по вкладам в банках) превысит 5 миллионов рублей, то по НДФЛ будет применена повышенная ставка 15%», — отметил экономист.

Обязанность по уплате НДФЛ с процентов по вкладам появится с доходов по итогам 2023 года. Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на основе полученных от банков сведений и направит физическому лицу уведомление по уплате НДФЛ в срок до 1 декабря 2024 года.