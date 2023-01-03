Главные потери 2022 года для Сургута, России и мира

Подводя итоги каждого года, мы с сожалением собираем список тех, кто ушел из жизни за минувшие 365 дней. Как обычно, список внушительный. В обзоре siapress.ru – жители Сургута, России и мира, которые умерли в 2022 году.

Екатерина Логинова, 71 год

Известная журналистка и писательница Екатерина Логинова умерла в самом начале 2022 года. С 2016 года, когда умер ее муж Валерий Матвеев, она подхватила его знамя руководителя Союза журналистов Сургута. Что незадолго до смерти она завершила свою трилогию книгой «Последняя четверть», где описывала будни сургутской журналистики глазами своей альтер-эго, которая в конце книги умирает. Екатерина Степановна не увидела выхода своего труда – «Последнюю четверть» отпечатали через полгода после ее смерти.

Атанас Атанасов, 72 года

После продолжительной болезни из жизни ушел известный в Сургуте журналист и общественник, председатель Болгарского землячества Атанас Атанасов. Незадолго до смерти болезнь как будто начала его отпускать, но в итоге взяла верх. Атанас Атанасов был одним из самых неравнодушных общественных активистов в Сургуте, на страницах siapress.ru он много рассуждал о развитии нашего города, противостоял варварскому освоению парка «За Саймой», беззаветно любил и защищал Сургутский Государственный университет.

Андрей Чибирев, 53 года

Тяжелая и продолжительная болезнь также унесла жизнь заместителя директора Сургутской филармонии Андрея Чибирева. Он руководил гастрольной деятельностью и связями с общественностью в этом культурном учреждении. Именно Андрей Чибирев курировал такие масштабные и популярные проекты, как фестивали «Зеленый шум» и «60-я параллель», которые стали брендами для нашего города.

Сергей Корепанов, 74 года

Бессменный председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов скоропостижно скончался в возрасте 74 лет. Жителям Югры он не особо известен, так как сам с Ямала, а работал преимущественно в Тюмени, где в более чем 20 лет возглавлял областной парламент – со второго по шестой созыв.

Вячеслав Волков, 81 год

В августе из жизни ушел известный в Сургуте строитель Вячеслав Волков. В течение долгих десятилетий он сам строил, а затем возглавлял «Сургутстройцентр», который возводила социальную инфраструктуру – школы, детские сады, больницы и так далее. У Вячеслава Степановича было немало государственных наград. Несколько лет назад он похоронил своего сына Алексея – он тоже был строителем и мог стать преемником отца на посту руководителя компании.

Виталий Чернаков

В сентябре умер Виталий Чернаков – основатель первого в Сургуте магазина компьютерной и бытовой техники «Техноцентр». Позже, когда это его детище завершило существование, Виталий Иванович погрузился в вопросы технического образования детей, он стал одним из первых, кто ратовал за создание в нашем городе кванториумов. Причины его смерти не раскрываются.

Зоя Кудинова, 101 год

В конце осени ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны и последняя участница клуба «Фронтовые подруги» в Сургуте Зоя Кудинова. Она родилась в Ишимском районе Тюменской области, в 1941 году ее призвали в специальные войска медицинской службы, после войны она продолжила службу в Северной Корее. В 1949 году демобилизовалась и вернулась домой, а в 1956 переехала в Сургут, где осталась до конца жизни.

Леонид Куравлев, 85 лет

Легендарный актер Леонид Куравлев, подаривший нам образы Афони, Жоржа Милославского, Шуры Балаганова и десятки других ролей, скончался в начале 2022 года. С лета 2021 года он жил в доме-пансионаты для пожилых людей в Москве, а в январе его госпитализировали с вирусной пневмонией в Коммунарку. Оттуда его перевели в Первый московский хоспис, где сердце актера остановилось 30 января.

Виктор Мережко, 84 года

В один день с Куравлевым из жизни ушел советский и российский сценарист, режиссер, актер, писатель и телеведущий Виктор Мережко, обладатель государственной премии СССР и звания народного артиста России. Причиной смерти так же стал коронавирус, точнее, последствия перенесенной болезни.

Синдзо Абэ, 67 лет

Бывший японский премьер-министр Сиднзо Абэ стал первым за долгие десятилетия политиком этой страны, умершим от покушения – злоумышленник дважды выстрелил ему в спину во время выступления возле железнодорожной станции в городе Нара. Абэ вошел в историю Японии как человек, наиболее долго проработавший на посту премьера – суммарно около девяти лет. Он также считал своим долгом заключить мирный договор с Россией (напомним, что СССР и Япония в 1945 году так и не подписали мир по завершению Второй Мировой войны) и обсуждать статус Курильских островов, но не удалось.

Юрий Шатунов, 48 лет

Легендарный солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в июне 2022 года от острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом. Незадолго до этого он жаловался на боли в груди после очередного концерта. Накануне смерти Юрий ужинал с друзьями в Подмосковье, он почувствовал себя плохо, его отвезли в ближайшую поликлинику. Когда врачи поняли, что произошел инфаркт, его на скорой повезли в сердечно-сосудистый центр, по пути музыкант дважды прошел через клиническую смерть, но его вытаскивали. Впрочем, это не помогло – уже в сердечно-сосудистом центре в ходе интенсивной терапии Юрий Шатунов умер, не приходя в сознание.

Пьер Нарцисс, 45 лет

Почти одновременно с Юрием Шатуновым из жизни ушел другой музыкант и актер камерунского происхождения Пьер Нарцисс, которого многие в России продолжали называть «Шоколадным зайцем» по следам его известнейшего хита. В течение десяти лет он боролся с тяжелой формой подагры, которую в 2022 году усугубила почечная недостаточность. Это привело операции на почке, которая прошла неудачно – у певца просто остановилось сердце.

Геннадий Бурбулис, 76 лет

Бывший госсекретарь и первый зампредседателя правительства России, соратник Бориса Ельцина в начале его президентского пути, а также депутат Госдумы первых двух созывов Геннадий Бурбулис умер летом 2022 года. В этот момент он продолжал работу – участвовал в Глобальном Бакинском форуме. К слову, он был одним из трех заметных людей, которые участвовали в обсуждении и подписании Беловежских соглашений (констатировавших развал СССР), и при этом умерли в 2022 году.

Станислав Шушкевич, 87 лет

Председатель Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах Станислав Шушкевич умер в начале мая в Минске. Он заболел коронавирусом, из-за чего его госпитализировали 26 апреля, где сначала поместили в реанимацию, а потом вскоре отпустили домой, где он скончался ночью. Станислав Шушкевич – один из подписантов Беловежских соглашений.

Леонид Кравчук, 88 лет

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался от затяжной болезни сердечно-сосудистой системы через неделю после Станислава Шушкевича. В этот момент он находился в Мюнхене. Помимо президентства в 1991-1994 годах, он также несколько раз избирался депутатом Верховной Рады, а также 8 декабря 1991 года был одним из тех, кто подписал Беловежские соглашения.

Владимир Жириновский, 75 лет

Один из самых известных и эпатажных политиков России Владимир Жириновский умирал так же, как и жил – в необычных обстоятельствах. Бессменный лидер ЛДПР, который шесть раз (!!!) баллотировался на президентские выборы в России, лег в ЦКБ Москвы с двусторонней пневмонией на фоне коронавируса в начале февраля. Через неделю его подключили к ИВЛ, а затем он вроде как пошел на поправку и даже начал работать, находясь в больничной койке. Правда, никаких запечатленных свидетельств того, что политик хотя бы частично вернулся в норму, опубликовано не было. В конце марта его состояние ухудшилось, начался сепсис в легких, и 25 марта появилось сообщение о смерти, которое вскоре опровергли. Но 6 апреля это случилось уже точно и окончательно.

Борис Моисеев, 68 лет

Заслуженный артист России и один из скандально известных музыкантов Борис Моисеев умер в конце сентября. В ту ночь он находился у себя дома и перенес третий инсульт, что и стало причиной смерти.

Елизавета II, 96 лет

Рекордсменка по количеству лет на троне Великобритании и Северной Ирландии Елизавета IIскончалась буквально через два дня после того, как утвердила тринадцатого в своем правлении премьер-министра – Лиз Трасс (впрочем, она сама быстро ушла в отставку). Елизавета взошла на престол в 1952 году – когда еще был жив Сталин. На ее правление пришлось огромное количество исторических событий. Королева пережила своего мужа принца Альберта на год.

Михаил Горбачев, 91 год

Буквально за неделю до Елизаветы II из жизни ушел первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Именно он начал Перестройку и запустил масштабные процессы преобразований, которые привели к развалу Советского Союза, что многие ставят в вину генеральному секретарю. Хотя многие и напоминают – накопленный груз проблем в стране был таких масштабов, что спасти Союз было крайне сложно, если вообще возможно. Так или иначе, Михаил Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира, трех орденов Ленина и ордена Святого Андрея Первозванного. Скончался он после тяжелой и продолжительной болезни.

Вивьен Вествуд, 81 год

Легендарный модельер и основательница стиля панк в высокой моде Вивьен Вествуд умерла у себя дома в Лондоне 29 декабря. За заслуги перед страной и миром моды ее произвели в даму-командора ордена Британской империи.

Пеле, 82 года

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, ушел из жизни 29 декабря. Он является единственным футболистом на планете, выигравшим три титула чемпиона мира, первый из них – в возрасте 17 лет. За свою сборную он сыграл 92 матча и забил 77 голов. Стал лучшим футболистом XX века по версии FIFA, а также лучшим спортсменом XX века по версии Международного олимпийского комитета. Помимо игры в футбол, он успел поработать министром спорта Бразилии.

В сентябре 2021 года Пеле перенес удаление опухоли в толстой кишке, затем ему потребовалась химиотерапия. В конце ноября легенду футбола положили в больницу с отеком тела и сердечной недостаточностью. Как выяснилось, химиотерапия больше не помогала – Пеле перевели в паллиативную клинику, где он и скончался. Бразилия после этого погрузилась в трехдневный траур.

Бенедикт XVI, 95 лет

Йозеф Ратцингер, более известный как папа римский Бенедикт XVI, умер в последний день 2022 года. Он стал 265-м главой католической церкви, коим пробыл с 2005 по 2013 годы. На его счету несколько рекордов: первый папа из Германии за тысячу лет, самый возрастной папа на момент избрания за 300 лет, а также третий в истории (и первый за 600 лет) понтифик, отрекшийся от престола. А уже после отречения он стал самым возрастным папой римским за все годы – в 2020 году он превзошел рекорд Льва XIII, который дожил до 93 лет, 4 месяцев и 18 дней. Бенедикт XVI в итоге прожил на два года дольше. Умер он в Ватиканском монастыре.