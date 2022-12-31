Главные тренды Сургута 2022 года в итоговом выпуске «О чем говорят»

Ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский не особо планировали подводить итоги года, но все же сделали это, взяв за основу ключевые тренды, которыми жил Сургут в 2022 году. Главные проекты города, его болезненные недостатки, над которыми нужно работать, и перспективы на ближайшее время – обо всем этом в итоговом выпуске.