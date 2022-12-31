Советы психолога по правильной технике загадывания желаний

На Новый год (да и любой другой праздник) принято загадывать желания. Но как сделать так, чтобы мечта точно сбылась? Для этого стоит следовать нескольким советам, которые подготовила для нас клинический психолог Ирина Степанова.

1. Мечта или загаданное желание должно зависеть только от вас.

2. Соотноситься с вашими ресурсами (если Вы что-то не получили, значит Вы за это недостаточно заплатили, и речь не только о деньгах, но и о вложении своих усилий, времени, приобретении навыков, знаний, умений).

3. Мечта должна быть экологичной – не желайте зла другим.

4. Гармонично отражаться на всех сферах жизни и не иметь противоречий.

5. Не иметь частичку «не» при формулировании желания.

6. Ваше желание должно иметь количественное и качественное измерение, иначе как Вы поймете, что оно достигнуто?

7. Благодарность и сосредоточение на желании – здесь хорошо работают свечи, амулеты, медитации, молитвы и тому подобное, как способ напоминания самому себе.

8. Помните и о бережном отношении к себе и своему здоровью, иначе кто насладится исполнившейся мечтой?