16+
Логотип Сиапресс
USD  70,3375   EUR  75,6553  

Новости

Больше новостей
В 2022 году вы стали...
Комментировать
0
2022 год вы считаете...
Комментировать
0
Ваш новогодний стол будет...

богаче, чем раньше 25.3%

скромнее, чем раньше 23.1%

как обычно 33%

как любой другой ужин 13.2%

не знаю 5.5%

Всего голосов: 91

Комментировать
0
Больше опросов

​Пока вы праздновали, жизнь изменилась. Обзор новых законов, вступивших в силу с 1 января

Какие новые законы и нормы вступили в силу с 1 января 2023 года

​Пока вы праздновали, жизнь изменилась. Обзор новых законов, вступивших в силу с 1 января
Фото pixabay.com

В первый день каждого месяца в России вступают в силу новые законы и нормы, но традиционно самым насыщенным днем для масштабных новшеств остается 1 января. Так что вы проснулись не только в новом году, но и в несколько новой стране – о ключевых изменениях рассказываем в нашем традиционном обзоре.

Прощай, ПФР

Если вы испытывали какие-то нежные чувства к Пенсионному фонду России, то может посочувствовать – этой структуры больше не существует. Она объединилась с Фондом социального страхования и образовала (сюрприз) Фонд пенсионного и социального страхования. Он будет работать как с пенсионерами, так и с другими получателями различных платежей и пособий. Власти обещают, что реструктуризация никак не снизит качество услуг и даты выплат.

Индексации, индексации, индексации!

Традиционно начало года – время планового повышения различных выплат для хотя бы частичного выравнивания их с инфляцией. Так, с 1 января выросло много что. Прожиточный минимум подняли на 3,3 процента до 14 375 рублей на душу населения (хотя регионы могут варьировать эту цифру в сторону увеличения). Пенсии поднялись на 4,8 процента – теперь минимальная выплата составит 12 363 рубля, а средняя по стране пенсия поднимется до 22 174 рублей.

Серьезно поднялся маткапитал – на 12,4 процента (правда, его, в отличие от других выплат, в течение 2022 года не индексировали), и теперь составит 590 тысяч рублей на первого ребенка и около 780 тысяч – на второго.

Минимальный размер оплаты труда стал больше на 6,3 процента – теперь он 16 242 рубля. Также вырос максимальный уровень оплаты больничного – до 2 737 рублей в день или 84 846 рублей в месяц. Вообще россияне с трудовым стажем более восьми лет должны будут получать за пребывание на больничном 100 процентов от среднего заработка.

Одно пособие to rule them all

Несколько пособий для малообеспеченных семей с детьми с 1 января объединили в универсальное пособие, назначаемое от определенного срока беременности до достижения ребенком 17 лет. Впрочем, это не значит, что с боем курантов все действующие пособия превратились в тыкву – некоторое время можно будет продолжать их получать «по старинке», но в перспективе перейти на универсальное пособие все равно придется.

Труд по книжке

В России вступила в силу новая форма трудовой книжки и вкладыша – с более мощной защитой от подделки. Впрочем, насильно менять действующие книжки никто заставлять не будет, все будет происходить органично. Не стоит забывать и о том, что в стране уже какое-то время существует институт электронных трудовых книжек, что тоже неплохая опция для всех желающих.

Больше времени на штраф

Сроки уплаты штрафов увеличены с 10 до 20 дней, при этом можно внести оплату за первые десять дней со скидкой в 50 процентов. А если нет желания исполнять требования по штрафам ГИБДД – не беда, с 1 января включен режим, когда эти деньги будут просто и элегантно списывать у вас с карты. Все для людей.

Меньше скидок на «Госуслугах»

А вот скидки на госпошлины, которые можно оплатить на «Госуслугах», исчезли. Теперь можно только с теплотой вспоминать, что когда-то мы отдавали за это на 30 процентов меньше.

Автомобилист, плати!

Для автовладельцев с 2023 года были отключены несколько опций государственной «халявы» в виде бесплатных регистрационных услуг. Теперь, например, нужно будет заплатить 1 000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля, или 1 500 рублей за свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов. В общем, больших денег не возьмут – все в районе 800-1500 рублей, но это траты, которых раньше не было.

Акцизы вверх

С 1 января в России выросли акцизы на алкоголь, табак, автомобили, а также бензин и дизель. Это значит, что все эти товары подорожают.

РЖД тоже хочет кушать

Если вы прочитали предыдущий пункт и подумали, что пора пересаживаться на другие виды транспорта, типа поездов, то тут тоже есть новости – Федеральная пассажирская компания повысила тарифы на все типы вагонов на 8,1 процента.

Доктор едет, едет за доплатой

С 1 января стартует новая программа выплат медицинским работникам из федерального бюджета. Все будет зависеть от должности и функционала сотрудников, но в принципе лишними эти деньги не станут: врачи первичного звена смогут получить до 14,5 тысяч рублей, врачи скорой помощи – 11,5 тысяч, фельдшеры и медсестры на «скорых» – 7 тысяч, а младший медперсонал в районных больницах – 4 тысячи рублей.

«Северные» с кондачка

В Югре правительство решило стимулировать востребованных специалистов приезжать и работать в регионе при помощи ускоренного получения северных надбавок. Всего определено 84 специальности в образовании, здравоохранении, физкультуре и спорте. Представители этих профессий смогут приезжать и получать северные в полном объеме с первого дня трудоустройства. Перечень специальностей с подобными привилегиями будет обновляться по мере необходимости. Все это задумано, чтобы притащить в Югру квалифицированные кадры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 08:40, просмотров: 554, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Трое детей появились на свет в новогоднюю ночь в Сургутском Центре охраны материнства и детства 644
  2. Водитель легковушки спровоцировал аварию с тремя пострадавшими в Сургуте 568
  3. ​Пока вы праздновали, жизнь изменилась. Обзор новых законов, вступивших в силу с 1 января 554
  4. Пассажиры верхних полок поездов смогут сидеть на нижних 414
  5. Веселье без похмелья // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 381
  6. Малышей из югорского роддома выписывают в милых колпачках // ВИДЕО 356
  7. ​Держитесь 345
  8. В новогоднюю ночь в Советском районе загорелась баня, а в Нягани – дом 267
  9. В Югре запустили бота для сбора сообщений о пьяных водителях 257
  1. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2333
  2. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 2325
  3. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Артем Гаврилов 2325
  4. ​«Государственный человек» 2200
  5. Её духовное наследие - бесценное сокровище 2168
  6. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 1933
  7. Как правильно загадывать желания в Новый год? 1931
  8. «Можно снести дом, но это не решение» – Андрей Филатов о парковке около кардиоцентра 1713
  9. ​Поворот не туда 1675
  10. Как католики Сургута отмечали Рождество // ФОТОРЕПОРТАЖ 1670
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 6583
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 6059
  3. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5809
  4. OBI уйдет из Сургута, но позже 5598
  5. ​Дисней уйдет из России окончательно 4334
  6. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3806
  7. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 3656
  8. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 3653
  9. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 3517
  10. ​Это ошибка 3326

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика