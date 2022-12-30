Сургутский драмтеатр подвел итоги уходящего года

Итоги, которые подвели в Сургутском театре в конце года, всех удивили. Практически каждое значимое событие можно предварить словом «впервые».

Впервые поставили мюзикл для взрослых «Однажды в Verone» (современное переложение пьесы «Ромео и Джульетта» Шекспира). Весь год спектакль оставался лидером продаж, равно как еще одна премьера – комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше, режиссер Петр Орлов. Комедии в Сургутском театре не ставили уже восемь лет!

Впервые два спектакля были созданы молодыми московскими постановщиками. «Танец с медведем» по мифологии ханты (хореограф - Дмитрий Маслеников), объединивший на сцене профессиональных актеров и юных танцовщиков, сразу получил приглашения на фестивали Югры. Драма «Легенда о Гамлете» режиссера Сергея Тонышева завоевала приз 38-го международного фестиваля «Липецкие театральные встречи». В последний раз СМДТ участвовал в международном фестивале в 2015 году (без наград), в российском – в 2019 году.

Впервые театр создал концерт в неожиданном камерном формате квартирника. Билеты на квартирники «Теплые зимние встречи» и «Верните мне мои нулевые» уходили влет.

Впервые провели режиссерскую лабораторию. Цикл мероприятий «Мне (не) больно», собравших более 600 участников из разных городов Югры, посвятили проблемам тинейджеров, эскизы спектаклей и читки пьес созданы по современной литературе на подростковую проблематику. К работе привлекли известных молодых режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска; авторитетных театроведов. Лаборатория проводилась на средства гранта Союза театральных деятелей (СТД) РФ и при поддержке Министерства культуры РФ.

Кстати, в 2022 году театр впервые за свою деятельность принял успешное участие в конкурсах грантов. Были одобрены две заявки театра на гранты СТД РФ, а также (совместно с АНО «Теорикон») на грант Президентского фонда культурных инициатив.

В 2022-м театр сблизил Сургут не только со «звездами» театрального искусства России (хотя и это тоже сделали – приняли на своей сцене московский театр «EtCetera» в рамках программы «Большие гастроли»). По инициативе СМДТ в Югре впервые гастролировал один из лучших независимых театров России – петербургский «Театр ненормативной пластики».

Впервые театр провел ребрендинг. Полностью обновлен фирменный стиль, логотип.

- Действительно, так много «впервые»! Лукавством будет сказать, что не было опасений перед экспериментом. Но я верю в команду театра и ее профессионализм. И все мы безмерно благодарны за поддержку нашим зрителям, - говорит директор театра Светлана Астраханцева.

В 2022 году в театр пришли более 47 тыс. человек. Это на 13% выше аналогичного показателя допандемийного 2019 года. Более 6 тысяч приобрели билеты по «Пушкинской карте» - и СМДТ остается в лидерах округа по «ПушКе». Финансовый план учреждения перевыполнен на 150%.

В 2023 году театр анонсирует премьеры спектаклей по произведениям «А зори здесь тихие…» Б. Васильева, «Евгений Онегин» А. Пушкина, мюзиклы «Болливуд» и «Остров сокровищ» по Р. Стивенсону и др. И, что главное, в новом году Сургутский театр ждет капитальный ремонт.