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Как католики Сургута отмечали Рождество // ФОТОРЕПОРТАЖ

Рассказываем и показываем, как католических приход Сургута отметил один из главных церковных праздников

Как католики Сургута отмечали Рождество // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: siapress.ru

В минувшие выходные католики Сургута отметили Рождество. Корреспондент СИА-ПРЕСС побывал на торжестве. О том, как это было – читайте в нашем материале.

Праздник начался, как водится, с сочельника. Прихожане – мужчины, женщины и дети – были заняты на цокольном этаже приготовлением к праздничному ужину. Дело нашлось для каждого: одни занимались нарезкой овощей, другие расставляли посуду, третьи раскладывали салаты по тарелкам. Некоторые готовили молитвенный зал к празднику, ведь после сочельника ожидалась рождественская сценка в исполнении самих прихожан.

Как только со всеми делами было покончено, в цоколь спустился священник. Все помолились и приступили к важной традиции – поздравлению всех присутствующих. Прихожанам раздали специальный хлеб, на котором были изображены фрагменты библейских сюжетов. Тот, кто принимает пожелания на грядущий год, отламывает кусочек. Каждый должен был поздравить всех и от всего сердца пожелать что-нибудь приятное.

После этого всех пригласили к столу. Царила атмосфера уютного семейного праздника даже несмотря на то, что многие прихожане встретились друг с другом впервые.

Затем все отправились наверх. Прихожан становилось все больше и больше – все хотели попасть на рождественскую службу, некоторые даже успели помолиться и поставить свечку за своих родных и близких. Но сначала сценка. В пьесе рассказывалось о рождении Иисуса.

Больше всего порадовали и умилили дети в костюмах ангелов. Они танцевали, изображая вуалью взмахи крыльев, читали стихи. Одна из девочек даже сыграла на флейте. Впрочем, взрослые прихожане также показали свои таланты в музыкальном и актерском мастерстве.

Все завершилось торжественной мессой, всеобщей молитвой и проникновенной проповедью священника о важности Бога в жизни каждого человека.


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27 декабря в 17:59, просмотров: 667, комментариев: 0
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