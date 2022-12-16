Где покупать новогодние гирлянды и какие документы должен иметь продавец

Перед совершением покупки важно получить информацию о продавце: наименовании юридического лица, месте его нахождения, ФИО индивидуального предпринимателя (данная информация должна быть размещена на вывеске организации), в противном случае при возникновении ситуации, когда возникает угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, нарушения их прав, отсутствие необходимой информации о продавце может повлечь невозможность предъявления потребителем законных требований. Подробнее о том, что нужно знать при покупке елочных гирлянд – рассказали в окружном Роспотребнадзоре.

Новогодние товары, за исключением елочных гирлянд и пиротехники, обязательной сертификации не подлежат, поэтому при выборе товаров новогоднего ассортимента, в том числе елочных игрушек, световых гирлянд, особое внимание следует обратить на их маркировку, которая размещается на упаковке, этикетке, листке-вкладыше, либо может быть доведена до потребителей иными способами в соответствии с действующим Законодательством.

В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», «Правилами продажи отдельных видов товаров» от 19.01.1998 г. № 55, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации, продавец , осуществляющий продажу новогодних игрушек и световых гирлянд, должны до сведения покупателя в наглядной и доступной форме довести следующую информацию: наименование товара; место нахождения (адрес), наименование изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара; сведения об основных потребительских свойствах товара; правила и условия эффективного и безопасного использования товара. Маркировка (информация) товара должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей). Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность на товаре.

Важно помнить, что новогодние гирлянды имеют разное назначение: для елки, для украшения интерьера, для улицы. Если вы хотите украсить гирляндой елку, то лучше всего приобретать изделие мощностью не более 50 Ватт. Мощность гирлянды должна быть указана на бирке, которая обычно прикреплена у вилки изделия.

Продавец по просьбе покупателя обязан представить документ, подтверждающий качество и безопасность гирлянды. Такой документ должен иметь ссылку на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом. Необходимо проверить срок службы изделия, а также наличие инструкции по использованию, ознакомиться с основными потребительскими свойствами, типом и характеристиками электрических ламп, номинальным напряжением гирлянды. При этом информация о товаре и изготовителе должна быть на русском языке. Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратных миллиметров, а сам провод должен иметь качественную, гибкую и плотную изоляцию. Кроме того, от вилки до ближайшей лампочки гирлянды расстояние шнура должно составлять не менее 1,5 метра. Также к гирлянде должны прилагаться запасные лампочки того же вида, что и установленные в нее.

Рекомендуется проверить надежность мест соединения компонентов гирлянды: гнезда, блока управления и вилки. Состояние гирлянды лучше проверить прямо в магазине, например, ее режимы работы, все ли лампочки горят и т. д. Дома гирлянду сразу же «с холода» включать в розетку не стоит, лучше подождать минимум полчаса.

При выборе гирлянды обратите внимание на следующие важные моменты:

1. Новогодние гирлянды имеют разное назначение. Не все служат для украшения елки – некоторые предназначены для размещения на улице, некоторые – для оформления интерьера.

2. Гирлянда должна быть безопасной: для размещения на елке используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт. О мощности гирлянды читайте на ярлыке, который должен быть прикреплен непосредственно у вилки. Предпочтение при выборе нужно отдавать гирляндам, работающим через адаптер, то есть на пониженном напряжении.

3. Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 кв. мм, а сам провод должен иметь толстую изоляцию.

4. Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше 1,5 метров.

5. Комплект гирлянды должен включать в себя запасные лампочки того же вида, что и установленные в гирлянду. Если основных лампочек в гирлянде меньше 18, то запасных должно быть 2, если 18 и больше – то 3.

6. Ознакомьтесь с документом, подтверждающим качество и безопасность елочной гирлянды. Этот документ должен иметь ссылку на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом.

7. Осмотрите и проверьте места, в которых соединяются различные компоненты елочной гирлянды – надежность гнезд, сохранность изоляции, соединение с блоком управления и с вилкой.

8. Еще в магазине проверьте работу гирлянды во всех режимах. Дома, если за время доставки гирлянда замерзла, дайте ей отогреться, не включайте ее сразу «с мороза».

9. Не оставляйте работающую елочную гирлянду без присмотра

10. Не поливайте елку, если гирлянда на ней включена.