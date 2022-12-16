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Предпраздничное настроение

Как мы встречаем Новый год и какие «подарки» нам приготовило государство

Предпраздничное настроение
Фото: pixabay.com

Текущий год, как и предыдущие (начиная с 2020 года), выдался для населения непростым: беспорядочный рост потребительских цен, покупки впрок, отъезд жителей РФ за границу и другие неоднозначные события. На носу Новый год, но какое предпраздничное настроение у россиян? Что приготовило для населения правительство с первых дней следующего года?

Что застали

Прежде чем погрузиться в новогоднее настроение, стоит пройтись по преждевременным подаркам россиянам. Например, чем не сюрприз декабрьская индексация стоимости тарифов на услуги ЖКХ? Вообще-то она должна была пройти в июле 2023-го. Причем это вторая индексация за год. А как насчет повышения тарифов на газ для населения? И это тоже второе подорожание за год.

Новый год мы встречаем с запретом на пропаганду ЛГБТ среди всех возрастов в СМИ, кино, литературе, музыке, театре и в видеоиграх. Не стоит думать, что это никак не скажется на нас: сами критерии этой самой пропаганды, указанные в законе, абстрактны и не дают конкретики, какая информация запрещена. Известно лишь то, что закон ставит под угрозу до 50 процентов наименований книг на российском рынке литературы. Очевидно, что под ограничения попадут и уже известные фильмы и сериалы, побывавшие в кинопрокате и на стриминг-сервисах, а также игры на всех платформах.

Вы могли пропустить еще один интересный законопроект: он был принят в то же время, что и запрет на пропаганду ЛГБТ, и не снискал подобной «популярности» у СМИ. Это федеральный закон, расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов и других акций. Теперь проводить митинги запрещено в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, у аэропортов, ж/д и автомобильных вокзалов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц. В списке также запрещено проводить публичные акции на территории церквей и других сооружений.Причем в законе предусмотрено, что в регионах могут дополнительно вводить собственные запреты мест собраний.

Что встретим

Если вы планируете отдохнуть в другом городе на новогодние праздники и путешествуете поездом, то и про вас не забыли: с 1 января – повышение стоимости билетов на поезда. Говоря о дороге, стоит отметить, что среди пользователей интернет-порталов автолюбителей активно обсуждается возможное подорожание цен на бензин в районе 30-35 процентов из-за повышения налога на добычу полезных ископаемых нефтяным компаниям.

Некоторые россияне, возможно, станут чуть богаче, ведь прожиточный минимум с 1 января вырастет с 13 919 до 14 375 рублей, разница составляет аж 456 рублей. Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам составит 4,8 процента и вырастет с 20 864 до 21 864 рубля. Работающим пенсионерам в следующем году не стоит ждать повышения, ведь правительство не поддержало инициативу депутатов снять мораторий на индексацию пенсий работающим гражданам, введенный в 2016 году.

А какое у вас предпраздничное настроение? Уже в предвкушении Нового года?


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Сегодня в 11:57, просмотров: 230, комментариев: 0
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