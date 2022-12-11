Рассказываем, почему за нулевые показания по отоплению все равно приходят счета

«Сдаю квартиру, до заселения нового арендатора отключал батареи и передал нулевые показания. Счета все равно пришли. Почему?» – спрашивает читатель Николай Харчевников.

Отвечают представители УК «Всегда рядом»:

Нулевых показаний по отоплению быть не может. То есть, если даже в квартире никто не проживает, отключать радиаторы нельзя.

Это связано с тем, что согласно п. 35 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354» потребитель не вправе самовольно отключать обогревающие элементы.

В соответствии с абз. 2 п. 40 Правил № 354 при оборудовании многоквартирного дома общедомовым и индивидуальными приборами учета тепловой энергии плата за отопление определяется как сумма стоимости тепловой энергии на отопление помещения потребителя и стоимости тепловой энергии на общедомовые нужды, приходящейся на долю потребителя.

Если собственник отправляет нулевые показания, то счета по теплоэнергии будут начисляться по нормативу.