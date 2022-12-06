Как поступить, если вы не успели использовать все дни отпуска

«Я не успел отгулять все отпускные дни в этом году. Что делать?» – спрашивает сургутянин Дмитрий Казаков.

Отвечают эксперт Объясняем.рф.

Право на оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней есть у всех сотрудников, работающих по трудовому договору. Если по какой-то причине вы не успели воспользоваться всеми выходными, то можно:

1. Перенести их на следующий год и использовать позже. Важно: работодатель не может не предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд.

2. Если ваш отпуск длится дольше стандартных 28 дней, за все дополнительные дни можно получить денежную выплату. Её сумму исчисляют из среднего заработка сотрудника в день и количества неиспользованных дней отпуска.

Дополнительные дни отпуска положены людям на работе с вредными и опасными условиями труда, имеющим особый характер работы, и ещё нескольким категориям. Чтобы получить компенсацию, напишите заявление в кадровом отделе.

3. При увольнении вы получите компенсацию за все неиспользованные отпуска. Беременные и сотрудники младше 18 лет должны использовать отпуск в полном объёме.

Напоминаем, ранее в материале siapress.ru рассказали, как взять дополнительный выходной на работе без последствий.