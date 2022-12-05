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Взрыв в Нижневартовске: что известно к этому часу? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Что известно о взрыве газа в жилом доме Нижневартовска сейчас

Взрыв в Нижневартовске: что известно к этому часу? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: vk.com/ofnv86

Накануне ночью в Нижневартовске произошел взрыв газового баллона, в ходе которого обрушилось два этажа жилого дома. Известно о гибели одного человека, он опознан. Еще семеро объявлены пропавшими: пять вартовчан не опознаны, еще двое могут находиться под завалами. Десять жильцов пострадало, двое находятся в ожоговом центре Сургута в крайне тяжелом состоянии. Рассказываем все, что известно об инциденте к вечеру сегодняшнего дня.

Вартовчан, что проживали в доме на Мира, 6А, изначально разместили в одной из школ города. Там же в ходе экстренного совещания в актовом зале школы губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила обеспечить пострадавших временным жильем. После пострадавшие были перемещены в гостиницу.

Фото: vk.com/nv__komarova

В доме по улице Мира, 6А в Нижневартовске могут произойти новые обрушения после вчерашнего взрыва. Ситуация на месте ЧП непростая из-за сложности завалов, рассказали в «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.

«Всем жителям этого дома предложено эвакуироваться, сейчас в доме никто не проживает. Пока все работы по разбору завалов не будут выполнены, не выполнены все исследования, в соответствии с которыми мы установим, можно ли использовать для жизни какие-то помещения, и что нужно сделать, чтобы привести весь дом в соответствующее стандартам состояние, – заявила Комарова. – Исходя из этого будет приниматься решение, на каких условиях при необходимости такое замещение произойдет. Люди не останутся на улице. Разрешила главе города использовать весь жилфонд для временного проживания».

Пострадавшие граждане получат единовременную помощь в 100 тысяч рублей на семью. При наличии травм сумма поддержки варьируется от 100 до 500 тысяч. В случае гибели родственника, семье выплатят 1 млн рублей.

Фото: t.me/aadobrovolskii

В Нижневартовске работает министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Вместе с губернатором Югры он посетил место происшествия. По его словам, взрыв непростой – необходимо разобрать крышу обрушившегося здания. Решение о судьбе дома будет принято позже, после всех работ.

Глава Сургута Андрей Филатов заявил, что техника и спецслужбы города готовы отправиться на помощь к соседям. По информации МЧС России, на месте происшествия в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 200 человек и 55 единиц техники, поиски ведутся денно и нощно.

Видео: https://t.me/mchs_official

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователи Югры предполагают, что причиной взрыва стала аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов дома. Предварительно – взрыв произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону. Силовики проверят руководство и персонал станции заправки газового оборудования ООО Топливная компания «АртСевер», где накануне мужчина заправлял газовый баллон.

Горожане почтили память погибших у монумента «Добрый ангел мира» – возложили цветы, игрушки, свечи.

Фото: t.me/dmitry_koshchenko

В ЖЭУ №3 (проспект Победы, 19А) работает консультационный пункт помощи пострадавшим жильцам дома на улице Мира, 6А. Добавим, что в Нижневартовске для пострадавших в ЧП продолжает работать горячая линия 8 (3466) 24-25-80.


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Сегодня в 16:02, просмотров: 318, комментариев: 0
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