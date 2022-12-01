Какие новые законы и нормы вступили в силу 1 декабря

Очередная порция различных изменений в законах и нормах вступила в силу 1 декабря. Традиционный обзор этих новаций – на siapress.ru.

Преждевременная индексация

С 1 декабря примерно на 9 процентов вырастут основные тарифы на жилищно-коммунальные услуги (холодная и горячая вода, электричество, отопление, газ, вывоз мусора). Это уже вторая индексация в этом году – первая была 1 июля. Собственно, следующая тоже должна была состояться 1 июля, но 2023 года, однако федеральное руководство посчитало, что лучше хорошее дело начинать раньше, и организовало перенос на 1 декабря. Зато есть обещание (зафиксируйте его), что следующая индексация пройдет только 1 июля 2024 года. А сейчас, согласно подсчетам правительства, платежка на семью из трех человек вырастет в среднем на 324 рубля.

Последний шанс

Если вы еще не заплатили имущественные налоги – сегодня последний день, чтобы это сделать без государственных санкций. Если не успеваете – со 2 декабря ФНС посчитает вас должником и запустит механизмы взыскания вкупе с пенями и разнообразными комиссиями.

ОМС превращается…

С 1 декабря вам больше не потребуется бумажный полис обязательного медицинского страхования. Его функции будет исполнять уникальный штрих-код, который вы можете носить в телефоне (а можете и на бумажке, если так милее). Единственное – помимо штрих-кода в больнице нужно будет показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Бюрократия в сети

У всех государственных и местных органов власти, а также их подведомственных структур, появилась обязанность вести социальные сети (понятно, не вражеские, а родные – ВКонтакте и «Одноклассники»). Раньше это можно было делать, а можно было и забить, теперь последнее не получится. Теоретически, это должно сделать чиновников и в целом бюрократические структуры более открытыми для людей. Посмотрим, что получится.

Госуслуга народа

Портал «Госуслуги» расширяет свое влияние – теперь на нем можно будет оформить ряд пособий на детей, техосмотр самоходных машин, зарегистрировать права на недвижимость, направить декларацию по НДФЛ, получить выписку из государственного лесного реестра и еще некоторые лицензии и разрешения.

Еще одно важное завоевание этого сервиса – возможность получить ИНН. Но для этого нужно иметь электронную подпись, и тогда можно будет стать налогоплательщиком без похода в ФНС.

Вместе в школу

Со 2 декабря вступит в силу новая норма, которая позволит гражданам преимущественно зачислять приемных детей в ту же школу, куда ходят дети из этой семьи. Раньше это распространялось только на родных братьев и сестер, а теперь будет и на сводных.

Спасибо!

Если вы вдруг думаете, что наше государство только и умеет, что запрещать, то нет. С 1 декабря в российских квартирах можно обустраивать хаммамы и инфракрасные кабины, чтобы хорошенько погреться и прийти в себя после чтения новостей. Соответствующий приказ подписало министерство чрезвычайных ситуаций. Но совсем уж расслабляться рано – бани и сауны в квартирах строить по-прежнему нельзя.

ЭТО СООБЩЕНИЕ

Большой подарок к предстоящему Новому году сделали российские законодатели тем, кого наше государство считает «иностранным агентом». Теперь все они из четырех списков собраны в одном, и так же всем скопом получают массу разнообразных новых ограничений. Например, им теперь запрещено преподавать в государственных организациях, нельзя использовать упрощенную систему налогообложения, организовывать митинги, жертвовать в избирательные фонды кандидатов и политических партий. А все свои творения, что иноагенты издают в виде бумажной и иной продукции, может продаваться только в пленке.