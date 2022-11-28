16+
Логотип Сиапресс
USD  60,7520   EUR  63,3008  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Когда у людей кончаются деньги, они в последнюю очередь будут думать об уплате налогов

Почему вроде как не бедные сургутяне так плохо платят налоги

​Когда у людей кончаются деньги, они в последнюю очередь будут думать об уплате налогов
Фото siapress.ru

1 декабря завершается очередная кампания по сбору имущественных налогов с физлиц. Это значит, что каждый владелец недвижимости, транспорта или земельного участка должен заплатить с них налог, который пойдет в местные бюджеты. Но за 10 дней до «часа икс» сургутяне оплатили всего треть тех сумм, что были им выставлены – хотя у нас не бедный город. Почему так – обсудили Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский в проекте «О чем говорят».

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ. :Поговорим сегодня про некоторые интересные вещи. В частности, одна из историй, которая лично меня заинтересовала на прошлой неделе, это когда представители местной нашей налоговой службы рассказали о том, как идет уплата имущественных налогов. То есть у нас до 1 декабря должны заплатить налог на имущество, налог на землю и транспортный налог. Это три налога, которые платят физические лица. Выставлено было налоговых уведомлений на 1 млрд. Заплатили, примерно, треть. То есть это было 10 дней до конца срока, когда уже надо оплатить все суммы. Соответственно это штука достаточно необычная, потому что, мне казалось, что должны, все-таки, платить больше. Давай обсудим, что это может значить? И что, вообще, остается делать государству, когда народ просто не платит налоги?

Т.С.: Я не знаю, что нужно делать в ситуации, когда народ не платит налоги, у государства как-то оскудевает казна. Вероятно, усиливать репрессии, ужесточать фискальную политику и вытряхивать эти налоги. Но мы понимаем, что каждое ужесточение налоговой политики приводит к росту недовольства людей, снижению популярности власти. Причем, мы, я говорю совершенно не о России, это закон, который писан для любого государства. Но по поводу нашей конкретной ситуации: вероятно, мы имеем дело с нехваткой денег у населения. Вот и все. Это же простая вещь. Возможно, тут могут быть две причины: либо нет денег, либо нет желания. Выбирай любое.

Д.Щ.: Все-таки, мне кажется. Что если там у человека есть Лэнд-Крузер, то у него найдется, не знаю, сколько сейчас платят, если честно, за Тойоту, именно за эту марку, может быть, 10 тысяч рублей...

Т.С.: Наверное, тысяч 60, если не 100 уже...

Д.Щ.: То есть, так или иначе, Сургут достаточно не бедный город. И сургутяне, мне кажется, не настолько это Курган, не какой-нибудь совсем уже депрессивный регион, где уже не может быть денег совсем.

Т.С.: Значит, типичное заблуждение, что Сургут не бедный город, он не платит налоги. На самом деле, статистика утверждает, что самыми исправными плательщиками налогов, услуг ЖКУ являются малообеспеченные граждане — это пенсионеры. Это самые дисциплинированная группа плательщиков за коммунальную сферу. И по мере роста благосостояния граждан способность своевременно платить за потребленные услуги, почему-то снижается. Вот интересный такой парадокс. Вероятно, люди думают, что своими деньгами они покупают себе право на подобный выбор: не заплатить. Но, кстати говоря, мы же знаем множество примеров, когда подобная поведенческая модель тем же государством успешно демонстрируется в случае с госконтрактами, с ГЧП. Может быть, тут кто-то что-то пытается копировать. Но если не иронизировать, то, я думаю, что причина в одном единственном, все-таки, - это реальное ухудшение финансового состояния многих людей. И если ты упоминаешь высокооплачиваемых, то всевозможные чиновники, представители госструктур...

Д.Щ.: Газовики, нефтяники...

Т.С.: Да. Работники корпораций. Они же вообще не знают о существовании налогов. У них существуют помощники, бухгалтера. У них все вовремя централизовано делается. И для них, как раз, уплата подобных сумм совершенно незаметна. Это надо понимать. А вот представители малого бизнеса, микро-бизнеса, люди, которые как-то пытаются вертеться, при этом ездят на Лэнд-Коузерах, здесь я допускаю возникновение проблем, финансовых проблем и того, что я бы назвал ожиданием предшествующих проблем. Вот я бы думал, что в ситуации, когда у людей непонятки, что насколько они сейчас влияют на рынок труда и на рынок в целом. Вот тут есть повод, о чем задуматься. Ну что ж, если в экономике кризис, то этот кризис должен найти проявление в каких-то формах: ухудшение собираемости налогов — это одна из форм. Кстати говоря, ведь не только налог на имущество плохо собирается, плохо собирается НДС в России...

Д.Щ.: Ну это да...

Т.С.: И вообще, налоговые поступления ухудшаются, и мы говорим, что, видимо, что-то этому способствует. Я, оглядываясь вокруг, нахожу множество причин тому, почему собираемость налогов падает. И падает, в том числе, в Югре.

Д.Щ.: Я еще нашел такой аргумент, что я сейчас налоги заплачу, а на них какую-нибудь гадость профинансировать. Под гадостью каждый может что-то понимать. Это, может быть, даже плохая дорога. То, что я даже заплатил, даже люди, которые знают, куда идут имущественные налоги, не все знают, некоторые думают, что они идут в местные бюджеты и на них финансируют местные вопросы, которые связаны с дорогами, с больницами, с ремонтом всяких детсадов и так далее. Некоторые говорят, что я заплатил, а сделали плохо или украдут...

Т.С.: Я бы вот, вообще, не стал политизировать эту вещь. Потому что, во-первых, налог на имущество — это местный налог. Да? И он, в он, в отличие от большинства других налогов, платиться физическими гражданами лично: ты должен зайти в налоговый кабинет в налоговой инспекции или госуслугух и лично сделать платеж. То есть это конкретное действие конкретного физлица. Да? Не какая-то бухгалтерия за тебя платит...

Д.Щ.: Да, как в случае с НДФЛ.

Т.С.: Наоборот, я бы не политизировал эту вещь, а наоборот из проблемы с вычетами физическими лицами своих налогов сделал бы совершенно противоположный выбор, это уже абсолютно какая-то апатия, равнодушие ко всему. Еще раз, все сводится к удовлетворению жизненных запросов: еда, коммунальные услуги, жилье, может быть, расходы на медицину, дети. Все. Не потому, что кто-то там скверно построит твою дорогу люди не платят эти деньги, а потому, что они ранжировали свои расходы, и они понимают, что сегодня на прежний уровень жизни у них денег остается все меньше и они начинают что-то отсекать: вот у них налог, заплаченный куда-то, - это не так близко, как пойти в Пятерочку и купить продукты питания. И все. Или когда у тебя картотека в налоговой инспекции, а ты мелкий предприниматель, и у тебя все деньги списываются в уплату каких-то федеральных налогов. Так что все гораздо проще. Из-за этого оно ничуть не лучше выглядит.

Д.Щ.: Ладно, хорошо, посмотрим, чем все это закончится: сколько сейчас соберут, сколько потом будут взыскивать. В следующем эпизоде поговорим про наших, про очень наблюдательную общественность. Так что, переходите!


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 12:58, просмотров: 373, комментариев: 1
Комментарии:
NorNoanov
Сегодня в 15:49
Вот недавно друг жаловался: владеет с женой пополам квартирой. Ей пришли уведомления по налогам. Ему нет. Подал жалобу в ИФНС через сайт. Уже почти месяц прошел как ее рассматривают. А еще раньше присылали налоговые уведомления за машины, которые давно снял с учета и продал. Причем уведомления об этом в ИФНС заносил на бумаге. Так что наведите порядок, господа налоговики.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Женщина из Нефтеюганска получила награду «Мать-героиня» 578
  2. Сургутские чиновники переедут в здание на Маяковского в 2024 году 544
  3. Два человека погибли в ДТП за выходные в ХМАО 393
  4. ​Когда у людей кончаются деньги, они в последнюю очередь будут думать об уплате налогов 373
  5. В Нефтеюганске вычислили мошенника из Калининграда 352
  6. Число новых заболевших ковидом в Сургуте сократилось до 12 человек 351
  7. Вартовчане смогут оперативно узнать свой ВИЧ-статус в мобильных пунктах 348
  8. Именитый ринг-анонсер Загорский провел «Битву чемпионов» в Сургутском районе 316
  9. ЮТэйр теряет 15 зарубежных рейсов из-за отсутствия допуска 314
  10. В Югре нанесли 45 тысяч метров дорожной разметки в 2022 году 299
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 3048
  2. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 2609
  3. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 2077
  4. ​В Сургуте школьницу высадили из автобуса в сильный мороз 1571
  5. Депутаты Думы Сургута обсудили планы по строительству полноценного автовокзала на привокзальной площади 1533
  6. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1514
  7. ​Дума здорового человека 1483
  8. ​Законопослушные граждане 1422
  9. Аварийное жилье, добыча нефти и строительные регламенты: какие вопросы задали Наталье Комаровой на пресс-конференции? 1399
  10. В Югре утвердили рост тарифов ЖКХ на 9% 1367
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5583
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 5402
  3. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 4420
  4. Почетный гражданин 4268
  5. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 4229
  6. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 4211
  7. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3805
  8. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3691
  9. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 3164
  10. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 3064

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика