Почему вроде как не бедные сургутяне так плохо платят налоги

1 декабря завершается очередная кампания по сбору имущественных налогов с физлиц. Это значит, что каждый владелец недвижимости, транспорта или земельного участка должен заплатить с них налог, который пойдет в местные бюджеты. Но за 10 дней до «часа икс» сургутяне оплатили всего треть тех сумм, что были им выставлены – хотя у нас не бедный город. Почему так – обсудили Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский в проекте «О чем говорят».

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ. :Поговорим сегодня про некоторые интересные вещи. В частности, одна из историй, которая лично меня заинтересовала на прошлой неделе, это когда представители местной нашей налоговой службы рассказали о том, как идет уплата имущественных налогов. То есть у нас до 1 декабря должны заплатить налог на имущество, налог на землю и транспортный налог. Это три налога, которые платят физические лица. Выставлено было налоговых уведомлений на 1 млрд. Заплатили, примерно, треть. То есть это было 10 дней до конца срока, когда уже надо оплатить все суммы. Соответственно это штука достаточно необычная, потому что, мне казалось, что должны, все-таки, платить больше. Давай обсудим, что это может значить? И что, вообще, остается делать государству, когда народ просто не платит налоги?

Т.С.: Я не знаю, что нужно делать в ситуации, когда народ не платит налоги, у государства как-то оскудевает казна. Вероятно, усиливать репрессии, ужесточать фискальную политику и вытряхивать эти налоги. Но мы понимаем, что каждое ужесточение налоговой политики приводит к росту недовольства людей, снижению популярности власти. Причем, мы, я говорю совершенно не о России, это закон, который писан для любого государства. Но по поводу нашей конкретной ситуации: вероятно, мы имеем дело с нехваткой денег у населения. Вот и все. Это же простая вещь. Возможно, тут могут быть две причины: либо нет денег, либо нет желания. Выбирай любое.

Д.Щ.: Все-таки, мне кажется. Что если там у человека есть Лэнд-Крузер, то у него найдется, не знаю, сколько сейчас платят, если честно, за Тойоту, именно за эту марку, может быть, 10 тысяч рублей...

Т.С.: Наверное, тысяч 60, если не 100 уже...

Д.Щ.: То есть, так или иначе, Сургут достаточно не бедный город. И сургутяне, мне кажется, не настолько это Курган, не какой-нибудь совсем уже депрессивный регион, где уже не может быть денег совсем.

Т.С.: Значит, типичное заблуждение, что Сургут не бедный город, он не платит налоги. На самом деле, статистика утверждает, что самыми исправными плательщиками налогов, услуг ЖКУ являются малообеспеченные граждане — это пенсионеры. Это самые дисциплинированная группа плательщиков за коммунальную сферу. И по мере роста благосостояния граждан способность своевременно платить за потребленные услуги, почему-то снижается. Вот интересный такой парадокс. Вероятно, люди думают, что своими деньгами они покупают себе право на подобный выбор: не заплатить. Но, кстати говоря, мы же знаем множество примеров, когда подобная поведенческая модель тем же государством успешно демонстрируется в случае с госконтрактами, с ГЧП. Может быть, тут кто-то что-то пытается копировать. Но если не иронизировать, то, я думаю, что причина в одном единственном, все-таки, - это реальное ухудшение финансового состояния многих людей. И если ты упоминаешь высокооплачиваемых, то всевозможные чиновники, представители госструктур...

Д.Щ.: Газовики, нефтяники...

Т.С.: Да. Работники корпораций. Они же вообще не знают о существовании налогов. У них существуют помощники, бухгалтера. У них все вовремя централизовано делается. И для них, как раз, уплата подобных сумм совершенно незаметна. Это надо понимать. А вот представители малого бизнеса, микро-бизнеса, люди, которые как-то пытаются вертеться, при этом ездят на Лэнд-Коузерах, здесь я допускаю возникновение проблем, финансовых проблем и того, что я бы назвал ожиданием предшествующих проблем. Вот я бы думал, что в ситуации, когда у людей непонятки, что насколько они сейчас влияют на рынок труда и на рынок в целом. Вот тут есть повод, о чем задуматься. Ну что ж, если в экономике кризис, то этот кризис должен найти проявление в каких-то формах: ухудшение собираемости налогов — это одна из форм. Кстати говоря, ведь не только налог на имущество плохо собирается, плохо собирается НДС в России...

Д.Щ.: Ну это да...

Т.С.: И вообще, налоговые поступления ухудшаются, и мы говорим, что, видимо, что-то этому способствует. Я, оглядываясь вокруг, нахожу множество причин тому, почему собираемость налогов падает. И падает, в том числе, в Югре.

Д.Щ.: Я еще нашел такой аргумент, что я сейчас налоги заплачу, а на них какую-нибудь гадость профинансировать. Под гадостью каждый может что-то понимать. Это, может быть, даже плохая дорога. То, что я даже заплатил, даже люди, которые знают, куда идут имущественные налоги, не все знают, некоторые думают, что они идут в местные бюджеты и на них финансируют местные вопросы, которые связаны с дорогами, с больницами, с ремонтом всяких детсадов и так далее. Некоторые говорят, что я заплатил, а сделали плохо или украдут...

Т.С.: Я бы вот, вообще, не стал политизировать эту вещь. Потому что, во-первых, налог на имущество — это местный налог. Да? И он, в он, в отличие от большинства других налогов, платиться физическими гражданами лично: ты должен зайти в налоговый кабинет в налоговой инспекции или госуслугух и лично сделать платеж. То есть это конкретное действие конкретного физлица. Да? Не какая-то бухгалтерия за тебя платит...

Д.Щ.: Да, как в случае с НДФЛ.

Т.С.: Наоборот, я бы не политизировал эту вещь, а наоборот из проблемы с вычетами физическими лицами своих налогов сделал бы совершенно противоположный выбор, это уже абсолютно какая-то апатия, равнодушие ко всему. Еще раз, все сводится к удовлетворению жизненных запросов: еда, коммунальные услуги, жилье, может быть, расходы на медицину, дети. Все. Не потому, что кто-то там скверно построит твою дорогу люди не платят эти деньги, а потому, что они ранжировали свои расходы, и они понимают, что сегодня на прежний уровень жизни у них денег остается все меньше и они начинают что-то отсекать: вот у них налог, заплаченный куда-то, - это не так близко, как пойти в Пятерочку и купить продукты питания. И все. Или когда у тебя картотека в налоговой инспекции, а ты мелкий предприниматель, и у тебя все деньги списываются в уплату каких-то федеральных налогов. Так что все гораздо проще. Из-за этого оно ничуть не лучше выглядит.

Д.Щ.: Ладно, хорошо, посмотрим, чем все это закончится: сколько сейчас соберут, сколько потом будут взыскивать. В следующем эпизоде поговорим про наших, про очень наблюдательную общественность. Так что, переходите!