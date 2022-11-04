Заместитель председателя думы Тюменской области Галина Резяпова поздравляет с Днем народного единства

Дорогие сургутяне!

От всей души поздравляю всех и каждого с Днем народного единства.

«Плохо человеку, когда он один, горе одному – один не воин, каждый дюжий ему господин, и даже слабые, если двое…», - учило мое поколение в школе.

Сегодня, в веке двадцать первом эти строки Владимира Маяковского звучат еще более остро, звучат как призыв ко всем нам. В многонациональном и многоконфессиональном единстве и согласии – сила Сургута, сила всей Югры. В этих слагаемых – несокрушимая мощь нашей великой России.

Будем помнить об этом и всегда стремиться к этому. Только так мы сможем выстоять и победить, пережить тяжелые времена и успешно развиваться дальше.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия родным и близким.

С праздником!