Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем народного единства

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот день напоминает нам про источник силы Российского государства. Это сплоченность наших людей, их воля и мужество. Именно они помогали России в самые тяжёлые и смутные времена. Именно в единстве залог нашей победы сегодня!

В Сургуте проживают представители более ста национальностей. Мы живем дружно под флагом Родины и с общей историей. Единство нашего народа – огромная ценность, которую мы храним и оберегаем. Сегодня особенно важно об этом помнить.

Давайте вместе, дорогие земляки, будем верны себе и верны России! Здоровья, благополучия вам, силы духа и единства!