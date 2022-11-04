Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Днем народного единства

Уважаемые жители Сургутского района!

Поздравляю вас с Днем народного единства.

Сургутский район – многонациональная земля. На территории нашего муниципалитета живут и работают люди более 100 национальностей. Богатая культурная среда, сочетание традиций и обычаев разных народов – настоящая визитная карточка Сургутского района.

В непростые времена особенно важно единство народа нашей большой страны, взаимная поддержка и сплоченность — сообща мы можем преодолеть все трудности. Ведь от нас зависит будущее нашей Родины.

Желаю вам здоровья и благополучия.