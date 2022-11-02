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Изменится ли зарплата из-за выходных в ноябре?

Разбираемся, когда наличие нерабочих дней в месяце может повлиять на доход

Изменится ли зарплата из-за выходных в ноябре?
Фото: pexels

Ноябрь — последний месяц в году, в котором есть нерабочие праздничные дни. О том, изменится ли в связи с этим зарплата и выгодно ли брать отпуск в ноябре, читайте в статье главы Исследовательского центра SuperJob Натальи Головановой.

Как изменится зарплата

В ноябре 2022 года нас ожидают «длинные выходные»: 4 ноября — День народного единства, то есть нерабочий праздничный день. Учитывая, что в этом году он приходится на пятницу, для работников, работающих пятидневную рабочую неделю, в первую неделю ноября будет 3 выходных дня подряд — с 4 по 6 ноября включительно (с пятницы по воскресенье).

При этом дополнительный выходной (праздничный) день не скажется на зарплате работников, которым установлен оклад. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, для них наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада.

Если работнику установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, то зарплата может измениться. Все будет зависеть от того, сколько часов в месяц в общем отработает сотрудник или какой объем работы он выполнит. Однако таким работникам работодатель по закону должен выплатить дополнительное вознаграждение, если 4 ноября они не будут работать. Его размер определяется локальным нормативном актом организации.

Выгодно ли брать отпуск

Наличие нерабочих праздничных дней в месяце уменьшает количество в нем рабочих часов. Чтобы понять, разумно ли с финансовой точки зрения использовать отпуск в том или ином месяце, нужно помнить одно простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее использовать отпуск в это время. Если в месяце мало рабочих дней (или рабочих часов), то в этот период выгоднее поработать и получить зарплату.

Однако в случае с ноябрем ситуация не критична. Поскольку в ноябре всего 1 нерабочий праздничный день, общее количество рабочих часов (дней) в этом месяце в сравнении с другими месяцами примерно будет средним по году. В соответствии с производственным календарем на 2022 год, в ноябре 167 рабочих часов — это примерно столько же, сколько было, например, в апреле, июне, июле и октябре (по 168 часов).

Конечно, в 2022 году есть более выгодные для отпуска месяцы, в которых больше рабочих часов, чем в ноябре. Например, это декабрь — в нем 176 рабочих часов. Но в целом, даже если вы и потеряете в деньгах при уходе в отпуск в ноябре, разница не будет существенной, поскольку рабочих часов по сравнению с другими месяцами не намного меньше.


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Сегодня в 11:39, просмотров: 216, комментариев: 0
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