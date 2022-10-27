Рассуждаем, насколько эффективными могут быть меры поддержки для мобилизованных бизнесменов

Государственная Дума России приняла два закона, направленных на поддержку мобилизованных предпринимателей. Бизнесмены смогут сохранить управление делом через доверенных лиц. Также предприниматели, которые оформляли займы на развитие бизнеса, получат право на кредитные каникулы. Эксперты Уральского государственного экономического университета оценили, насколько эффективными могут быть такие меры поддержки, и с чем в ближайшее время столкнётся бизнес, принадлежащий мобилизованным.

Индивидуальные предприниматели, учредители организаций и руководители, призванные по частичной мобилизации, получили пять рабочих дней для решения организационных вопросов связанных с передачей управления бизнесом. Время дается на оформление доверенности, составленной в простой письменной форме и заверенной нотариусом. Заведующий кафедрой логистики и коммерции УрГЭУ, кандидат экономических наук Илья Кондратенко отмечает, что даже если бизнес «остался без хозяина», он ещё может какое-то время функционировать по инерции. Но время это ограничено:

«Условия могут разниться от предприятия к предприятию. Средний бизнес — это, все-таки, чаще всего довольно разветвленная структура с делегированными полномочиями. Она может существовать автономно от руководителя достаточно долго. Малый бизнес, где все завязано на единственного владельца — более хрупок. Горизонт планирования там от квартала до полугода. Потом могут начаться серьезные проблемы. Главная проблема в том, что бизнес часто строится не только на формальных договоренностях, но и личных отношениях — в ручном режиме. Уходит человек — могут исчезнуть договоренности. Их придется выстраивать заново, часто на новых условиях. Впрочем, иногда для ведения дел может быть достаточно и обычного уровня знаний. Но, конечно, очень желательно повышать квалификацию — пройти курсы, записаться на магистерскую или аспирантскую программу в университете. Вероятно, в ближайшее время мы увидим, как активизируются всевозможные коучи, тренеры, мастера, которые будут предлагать свои услуги управляющих и помощников. Нужно аккуратнее относиться к подобного рода предложениям».

Директор Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ, доктор экономических наук Максим Марамыгин уверен, что в ближайшее время предприниматели, получившие повестку, начнут обращаться в банки за реструктуризацией кредитов. О результативности меры по предоставлению отсрочки по платежам можно будет судить в ноябре-декабре.

«Конечно, банки могут не дать заемщикам такой возможности. Самая простая ситуация: человек уже находится на Донбассе, а от него требуют личного присутствия для оформления документов по реструктуризации. Формально банк не отказывает, просто создает невыполнимые условия. Но в то же время, стоит понимать, что эта история находится в центре всеобщего внимания. Рискнут ли банки на подобные действия? Будем следить за новостями в ближайшие месяц-два».