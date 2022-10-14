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«Сургутская агломерация» — значит, Сургут поглотит и район, и Нефтеюганск? Или зачем это вообще нужно?

Пять вопросов о смысле и практической пользе агломераций

«Сургутская агломерация» — значит, Сургут поглотит и район, и Нефтеюганск? Или зачем это вообще нужно?
Фото pixabay.com

В Югре появилась Сургутская агломерация. Туда вошли Сургут с районом, Нефтеюганск с районом и Пыть-Ях. Многие сразу подумали, что речь идет если не о мгновенном, то о перспективном объединении всех этих муниципалитетов, а другие, напротив, посчитали это административно-бюрократическими плясками безо всякого смысла. Чтобы прояснить ситуацию, редакция СИА-ПРЕСС максимально просто ответила на пять вопросов об агломерациях и их практической пользе.

1. Что такое агломерация?

Наиболее простое и распространенное определение агломерации – это компактное скопление населенных пунктов, объединенных интенсивными производственными, транспортными и культурными связями.

Бывают моноцентричные агломерации, которые формируются вокруг одного крупного города. Например, самая крупная в мире Токийская агломерация, или «Большой Токио», насчитывает более 37 млн человек. А бывают полицентрические агломерации, которые еще называют «конурбация». В России самый яркий пример такой – Кавказские минеральные воды, куда входят Пятигорск, Железноводск, Лермонтов, Ессентуки, Кисловодск, Предгорный. По всей видимости, Сургутскую агломерацию с пятью муниципалитетами и тремя городами в какой-то степени тоже можно охарактеризовать как конурбацию.

2. Это значит, что крупные города поглощают поселения помельче?

Нет. Наша российская мания объединять, укрупнять и централизовать все, что можно, к агломерациям отношения не имеет. Это все-таки созвездие нескольких населенных пунктов, каждый из которых в целом живет своей жизнью, принимает и исполняет собственный бюджет, выбирает (по мере возможностей) свою власть, но учитывает связи с соседями и координирует с ними некоторые решения.

3. Тогда в чем смысл агломераций?

Если предельно упростить, то весь смысл в понимании – если достаточно много людей ездит на работу и по другим делам между населенными пунктами, значит, запущены естественные агломерационные процессы, с которыми нужно работать.

Небольшой пример. В США существуют графства – административные единицы, схожие с нашими муниципальными районами. Агломерациями там считают те графства, между которыми катается работать от 25 процентов населения. Собственно, сейчас именно 25 процентов американцев работают не в том графстве, где живут.

Кстати, интересный и неочевидный факт. В США, где живет в два с лишним раза больше людей, чем в России, городов-миллионников в полтора раза меньше, чем у нас. Там – десять, у нас – 16. В США в миллионниках живут около 8 процентов населения, у нас – четверть. Зато в тех образованиях, которые в Америке статистически считаются алгомерациями (их там 900 штук), обитает около 90 процентов всего народа.

Возвращаясь к практическому смыслу агломераций. Благодаря объединению городов в сеть, основой которой является транспортная доступность (в России даже прописан предел – 90 минут от малого города до центра «метрополии»), там повышается общее качество рынка труда, товаров и услуг. В итоге жители условного Солнечного ездят на работу в Сургут, там же закупаются в крупном ТРЦ (который никогда в жизни бы не появился в их поселении), ходят в театр, лечат зубы в хорошей стоматологии, а потом возвращаются домой. Где тихо и спокойно. А жители Сургута ездят в свои дачи где-нибудь в Сургутский район. А мусор из всех этих городов увозят на полигон в Нефтеюганском районе. Вот это – агломерация.

4. Разве это справедливо – когда люди живут в маленьком городе, а пользуются инфраструктурой большого, которая построена не на их налоги?

Это серьезный вопрос. Выходит, что центральный город агломерации вкладывается в инфраструктуру, его жители несут полноценное бремя и затрат, и дискомфорта условного мегаполиса, а из соседних поселений приезжают на «все готовенькое», пользуются, а потом уезжают в свою тишь.

У этой проблемы есть и другая сторона медали. Люди из малых поселений приезжают работать в «метрополию», а значит, платят налоги в ее бюджет, а не того места, где живут. Впрочем, с нашей централизацией финансов в федерации и регионе это не столь страшный фактор.

А еще есть проблемы с разницей субкультур (между сельскими и городскими), и с раздробленностью управления (чье дело – содержать и модернизировать дорогу между Сургутом и Нефтеюганском?), и со многим другим. Собственно, для этого и создаются агломерации как административные структуры – чтобы разруливать трудности и перекосы.

5. Как управляются агломерации?

Общепризнанного и самого лучшего инструментария по этому поводу не существует. По большому счету, в Сургутской агломерации приняли механизм, который более-менее универсален – с созданием рабочей группы, в которую войдут по три представителя от пяти муниципалитетов. Этот орган будет заниматься координацией и выработкой конкретных решений, которые касаются интересов всей агломерации и отдельных ее членов. Правда, отдельного бюджета у этой структуры, разумеется, не будет, да и власти как таковой тоже – орган этот сугубо консультационно-совещательный. Но это явно лучше, чем: а) ничего б) централизация и объединение всех этих муниципалитетов в одну большую сургутскую администрацию.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 411, комментариев: 2
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 14:31
Сургут всегда был центром агломерации. И сейчас таковым является. Все проблемы они известны давно. Это школы, больницы, учреждения культуры.
И считать жителей надо правильно. Не "поголовно" - тех кто имеют непосредственно регистрацию. Туристы ближнего зарубежья, внутренняя Российская трудовая миграция. Тоже не очень маленькая цифра. В Сургуте сейчас проживает минимум 750-800 тысяч...
Dochimacho
Сегодня в 14:48
Ну, все перечисленное итак работает. Тут тогда правильно сказал Трубецкой, что дорогу бы построить на Белый Яр. СС тало быть все сводится только к постройке дороги. Для этого агдомкоацию создавать? Не думаю. Мне показалось, что главы муниципалитетов сами были удивлены столь стремительным подписанием. Нет?
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