Обзор возможностей кредитных каникул для мобилизованных россиян

Мобилизованные жители РФ и их семьи могут получить кредитные каникулы во время участия в боевых действиях. О том, можно ли временно остановить платежи по ипотеке, какой льготный срок и кто может воспользоваться возможностью в обзоре siapress.ru.

Что такое кредитные каникулы

Это приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на льготный период, то есть временное превращение платежей по кредиту или займу.

Это касается любых потребительских кредитов и займов и ипотеки. Договор должен быть заключен до мобилизации.

Кто может ими воспользоваться:

мобилизованные военнослужащие;

военнослужащие, проходящие службу в вооруженных силах по контракту, а также в войсках национальной гвардии;

добровольцы;

сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры, ФСО и ФСБ и т.Д.;

члены их семей: супруги; дети (несовершеннолетние, ставшие инвалидами до 18 лет, обучающиеся очно - до 23 лет); лица, находящиеся на иждивении.

На какой срок

На время службы по контракту или мобилизации или на период участия плюс 30 дней. Льготный период продлевается на время лечения в стационаре при ранении или заболевании.

Куда обращаться

Нужно заявление заемщика. Не обязательно письменное - связаться с банком или микрофинансовой организацией можно по телефону или способом, предусмотренным кредитным договором. Это необходимо сделать до 31 декабря 2023 года.

Нужны ли документы

Вместе с обращением можно приложить документы, подтверждающие участие в боевых действиях. Если такой возможности нет, то кредитор имеет право самостоятельно запросить их в Минобороны. Если же банк просит документы у заемщика, то их нужно предоставить до конца льготного периода.

Членам семьи военнослужащего необходимы еще документы, подтверждающее это родство.

Как узнать о решении

Банк или МФО рассмотрит требование о кредитных каникулах за 10 дней, а затем направит заемщику свое решение. Если в течение 15 дней ответ не поступил, кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления.

Заемщик до окончания льготного периода должен сообщить кредитору о дне его завершения, а банк - не позднее этого времени представить новый график платежей.

Что будет с процентами

На остаток основного долга начисляются проценты в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита на дату обращения за каникулами. Этот показатель рассчитывает Банк России.

Списание

Долг полностью спишут, если военнослужащий умер или получил инвалидность I группы во время боевых действий. Это касается также кредитов и займов членов его семьи.