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Заплатить, чтобы доить

Как поправки в государственную программу развития сельского хозяйства повлияют на стоимость молока?

Заплатить, чтобы доить
Фото: УрГЭУ

Минсельхоз России подготовил поправки в государственную программу развития сельского хозяйства. Согласно документу, с 2023 года повышенную субсидию от государства смогут получить только те производители, у которых за последний год не снизилось производство молока, а поголовье рогатого скота застраховано. Как это скажется на стоимости молочной продукции, объясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Татьяна Одинокова.

В России агрострахование можно назвать уникальным: аграрии платят страховой компании только половину суммы взноса, вторую половину — вносит государство. Хочу отметить, что страхование поможет минимизировать ущерб, связанный с падежом животных.

Поголовье крупного рогатого скота в России по состоянию на 1 июля 2022 года составило 260 тысяч голов, это на 2 тысячи меньше, чем в прошлом году.

Сейчас, по данным Национального союза агростраховщиков, в России застраховано только 10% поголовья крупного рогатого скота. И это очень низкий показатель. Поэтому защита молочной отрасли сегодня является одной из приоритетных задач государства. И с помощью новых правил произойдет перераспределение нагрузки при наступлении страхового случая между государством, собственниками сельхозпредприятия и страховщиками. Для производителей молока — это хорошая возможность уменьшить убытки, а значит, больше средств будет оставаться на развитие ферм.

Сейчас производители молока на Урале разделились на два лагеря: на тех, кто готов оформлять страховку, и на тех, кто этого не собирается делать.

Субсидия в случае страхования поголовья - это, своего рода, метод повышения конкурентоспособности между производителями молока. Хотя сегодня и так очевидно, что если у производителя нет финансовой поддержки от государства, то цена на его продукцию растет. Повышенная субсидия, которую предлагают власти за оформление страховки, поможет животноводам держать цены на молоко, что, в свою очередь, позволит производителям масла, творога и сметаны не повышать, а то и снижать цены на свою продукцию.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 202, комментариев: 0
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