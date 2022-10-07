Как вернуть деньги за туристическую поездку в условиях частичной мобилизации

«У меня куплен тур, и я хотел бы вернуть деньги за него из-за недавно полученной повестки. Что мне нужно сделать?» – спрашивает сургутянин Данил Савицкий.

Отвечают специалисты Объясняем.РФ:

Необходимо обратиться к своему туроператору или турагенту по месту приобретения тура. Вы можете сделать это лично или через своего представителя — это может быть родственник или человек, с которым планировалась поездка.

При обращении нужно предъявить копию полученной повестки. Далее по согласованию с туроператором вы можете принять одно из следующих решений:

переоформить поездку на другого человека (тур или место мобилизованного туриста в групповом туре);

изменить состав участников тура, аннулировав поездку гражданина, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации;

аннулировать тур полностью на всех участников.

В зависимости от принятого решения будут осуществлены расчеты с туристом.

Согласно российскому законодательству, невозможность отправиться в туристическую поездку из-за призыва на службу в рамках частичной мобилизации является существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора о покупке тура.

Это значит, что в случае отмены тура возврат в соответствии с законодательством производится за вычетом фактически понесённых туроператором расходов — то есть туроператор мог уже оплатить контрагентам (отелям, авиакомпаниям и так далее) часть услуг по невозвратным тарифам. В случае внесения изменений в тур при замене туриста может потребоваться доплата.

Поэтому Ростуризм рекомендовал туроператорам и отелям максимально идти навстречу туристам в текущих условиях, а именно: не взимать плату за замену туриста в туре или бронировании отеля, а также возвращать денежные средства за такие туры или оплаченные бронирования отелей в приоритетном порядке без удержания фактически понесённых расходов.

Если туриста не устраивают условия при расторжении договора о приобретении турпродукта, он вправе обратиться в суд.

Что делать, повестка не пришла, и вы отправились в туристическую поездку за рубеж, но при прохождении паспортного контроля в России вам отказали в выезде за границу?

При получении отказа в пересечении границы вам необходимо сразу на месте получить документ, в котором указаны основания, по которым вас ограничили в праве выезда за рубеж. Такой документ необходим, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура.

При этом необходимо как можно скорее связаться с вашим туроператором для минимизации понесённых по туру расходов.