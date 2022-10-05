Какой транспорт в России может подпасть под мобилизацию

Изучая новую «мобилизованную» реальность, многие россияне вспомнили, что под «призыв» могут попасть не только люди, но и транспорт. После того, как свои семьи покинули сотни тысяч мужчин по всей стране, это видится меньшей из проблем, но все же давайте разберемся – насколько вашей машине (и не только) грозит отправиться на нужны министерства обороны?

Не новая реальность

В мобилизации транспорта нет ничего нового. Собственно, в прошлый раз, когда это явление пришло в нашу страну, то есть в 1941 году, в армию шли как люди, так и подходящие для нужд фронта машины, водные суда и вообще все, что могло пригодиться. Просто тогда подобное не выглядело столь заметным, так как государственным было примерно все.

Далее в истории Советского Союза все прекрасно знали, что машины типа «Нивы», «ГАЗика» и «УАЗика» стоят на учете в военкоматах, и если родина скажет: «Надо», все они поедут, куда скажут. Причем о каких-то компенсациях речи не было. В лучшем случае, если бы машина пережила участие в боевых действиях, ее бы вернули. Но даже тогда было понятно и другое – для нужд Минобороны требовались не легковушки, а серьезный транспорт, способный преодолевать бездорожье. С тех пор это не особо изменилось.

А как это работает сейчас?

В 1998 году появился закон №1175 «Об утверждении положения о военно-транспортной обязанности». А 14 марта 2014 года (угадайте, из-за чего) Минобороны выпустило приказ №151 с длинным названием, смысл которого заключается в перечислении тех категорий транспорта, которые в случае чего попадут под «призыв».

Согласно этим документам, в случае необходимости первой под раздачу попадет техника, принадлежащая гражданским государственным и муниципальным структурам, а также бизнес, на чьем балансе стоит транспорт, в том числе – аэропорты, автозаправочные станции, базы хранения ГСМ, порты и так далее. И то для реализации этой меры потребуется объявить не частичную, а вполне себе полную мобилизацию. А чтобы изъять что-то у частных лиц, вообще требуется введение военного положения в целой стране или отдельных регионах.

А если это случится, значит – заберут машину?

Совершенно не факт. Вы же помните, какой транспорт интересует военных – мощный, проходимый, специализированный. Вот и сейчас, согласно законам, под возможную военно-транспортную обязанность попадают машины категорий M1G и N1G. Первая – это большие полноприводные внедорожники Lada Niva Legend, Chevrolet Niva, Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Outlander, Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail. Автомобиль должен быть в состоянии заехать наверх под углом 25 градусов и съехать вниз под 20 градусов – то есть мощный проходимый транспорт.

Но даже M1G – не первоочередные претенденты на «призыв». Для начала военкоматы обратятся к владельцам транспорта N1G – это УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 (UAZ Patriot), а также «Соболи», трактора, прицепы – но такими владеют не очень много людей. А вот различные снегоболотоходы и квадроциклы армии вполне могут пригодиться, тоже имейте в виду.

А будет ли компенсация?

Теоретически – да. В законе указано, что государство должно как-то возместить вам потерю транспорта, но процедуру должно выработать правительство России отдельным документом. Которого, судя по всему, не существует.

И совсем ничего нельзя сделать?

Мы ни на что не намекаем, но в случае отказа от посещения военкомата по «транспортной» повестке гражданам грозит ответственность по статье 19.25 КоАП – это 300-500 рублей штрафа. Для юрлиц побольше – 20 тысяч рублей. И никакой уголовной ответственности.

Впрочем, мы искренне надеемся, что это знание никому на практике не пригодится.