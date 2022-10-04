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Как бронировать сотрудника от частичной мобилизации? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Как сделать бронирование работника, пребывающего в запасе и для кого работает персональная отсрочка

Как бронировать сотрудника от частичной мобилизации? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: РИА Новости

«Могу ли я сделать бронь своего сотрудника, пребывающего в запасе, если его должность связана с IT-сферой?», – спрашивает югорчанин Олег Науменко.

Отвечают эксперты Объясняем.РФ:

Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится организациями, в которых они работают, на основании перечня должностей и профессий. Этот перечень утверждается Межведомственной комиссией по бронированию и ежегодно уточняется.

В соответствии с перечнем:

  • организация имеет право забронировать своих работников в возрасте начиная с 27 лет, по соответствующим должностям и профессиям, которые имеют существенное значение для обеспечения выполнения установленных мобилизационных заданий.
  • Бронирование также проводится организациями, осуществляющими иную деятельность в интересах обороны государства и жизнедеятельности населения в военное время, а также организациями, ведущими подготовку граждан по военно-учетным специальностям.

О порядке бронирования

  1. Организация оформляет на таких работников удостоверение о праве на отсрочку и направляет его на подпись в военный комиссариат.
  2. Военный комиссар на основании имеющихся у него сведений об организациях, имеющих мобилизационные задания* или осуществляющих вышеуказанные виды деятельности (предоставляются территориальными комиссиями, муниципальными комиссиями), подписывает удостоверение и возвращает его в организацию.
  3. Военным комиссариатом проводится работа по снятию сотрудника с общего воинского учëта и его постановке на специальный воинский учëт.
  4. Удостоверение хранится в организации как бланк строгого учëта и выдаётся забронированному работнику при объявлении мобилизации.

Аналогичная работа в отношении своих работников проводится в федеральных органах исполнительной власти (через мобилизационные органы), органах исполнительной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления (через территориальные и муниципальные комиссии) во взаимодействии с военными комиссариатами.

О персональной отсрочке

В исключительных случаях проводится бронирование граждан, должности и профессии которых не входят в утвержденный перечень.

Такая работа проводится в отношении руководителей и специалистов:

  1. органов исполнительной власти;
  2. органов местного самоуправления;
  3. организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции.

Решение о предоставлении персональных отсрочек гражданам принимается Межведомственной комиссией по бронированию на основании предложений:

  • федеральных органов исполнительной власти — в части работников своих центральных аппаратов и территориальных органов, а также работников подведомственных организаций;
  • территориальных комиссий — в части работников органов исполнительной власти субъектов РФ и подведомственных им организаций, а также органов местного самоуправления.

Постановления Межведомственной комиссии с решениями о предоставлении персональных отсрочек направляются в органы, представившие предложения о персональном бронировании, для последующего доведения органам и организациям, в которых работают граждане, для проведения дальнейшей работы в части воинского учёта и оформления удостоверения о бронировании.

Отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке.


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Сегодня в 14:03, просмотров: 246, комментариев: 0
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