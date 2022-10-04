Как сделать бронирование работника, пребывающего в запасе и для кого работает персональная отсрочка

«Могу ли я сделать бронь своего сотрудника, пребывающего в запасе, если его должность связана с IT-сферой?», – спрашивает югорчанин Олег Науменко.
Отвечают эксперты Объясняем.РФ:
Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится организациями, в которых они работают, на основании перечня должностей и профессий. Этот перечень утверждается Межведомственной комиссией по бронированию и ежегодно уточняется.
В соответствии с перечнем:
- организация имеет право забронировать своих работников в возрасте начиная с 27 лет, по соответствующим должностям и профессиям, которые имеют существенное значение для обеспечения выполнения установленных мобилизационных заданий.
- Бронирование также проводится организациями, осуществляющими иную деятельность в интересах обороны государства и жизнедеятельности населения в военное время, а также организациями, ведущими подготовку граждан по военно-учетным специальностям.
О порядке бронирования
- Организация оформляет на таких работников удостоверение о праве на отсрочку и направляет его на подпись в военный комиссариат.
- Военный комиссар на основании имеющихся у него сведений об организациях, имеющих мобилизационные задания* или осуществляющих вышеуказанные виды деятельности (предоставляются территориальными комиссиями, муниципальными комиссиями), подписывает удостоверение и возвращает его в организацию.
- Военным комиссариатом проводится работа по снятию сотрудника с общего воинского учëта и его постановке на специальный воинский учëт.
- Удостоверение хранится в организации как бланк строгого учëта и выдаётся забронированному работнику при объявлении мобилизации.
Аналогичная работа в отношении своих работников проводится в федеральных органах исполнительной власти (через мобилизационные органы), органах исполнительной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления (через территориальные и муниципальные комиссии) во взаимодействии с военными комиссариатами.
О персональной отсрочке
В исключительных случаях проводится бронирование граждан, должности и профессии которых не входят в утвержденный перечень.
Такая работа проводится в отношении руководителей и специалистов:
- органов исполнительной власти;
- органов местного самоуправления;
- организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции.
Решение о предоставлении персональных отсрочек гражданам принимается Межведомственной комиссией по бронированию на основании предложений:
- федеральных органов исполнительной власти — в части работников своих центральных аппаратов и территориальных органов, а также работников подведомственных организаций;
- территориальных комиссий — в части работников органов исполнительной власти субъектов РФ и подведомственных им организаций, а также органов местного самоуправления.
Постановления Межведомственной комиссии с решениями о предоставлении персональных отсрочек направляются в органы, представившие предложения о персональном бронировании, для последующего доведения органам и организациям, в которых работают граждане, для проведения дальнейшей работы в части воинского учёта и оформления удостоверения о бронировании.
Отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке.