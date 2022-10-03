Как правильно оформить европротокол и в каких случаях его используют

«Как правильно оформить ДТП по европротоколу? Есть ли какие-то особые условия?» – спрашивает сургутянин Ислам Баширов.

Европротокол – упрощенное оформление ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников полиции. После заполнения необходимых бумаг водители могут покинуть место происшествия, то есть их автомобили не будут преграждать дорогу другому транспорту.

Условия упрощенного оформления ДТП

Водители могут оформить небольшую аварию самостоятельно только при следующих условиях:

В аварии участвовали только два автомобиля и только они получили повреждения.

Участники ДТП не получили травмы.

Оба автомобиля застрахованы по полису ОСАГО.

Надо отметить, что если просто пострадали два автомобиля, а не другие транспортные средства, никто не получил травм, закон все равно обязывает освободить дорогу и отогнать машины к обочине, если они мешают другим участникам движения. Обратите внимание на то, что участники ДТП должны также быть указаны в полисах ОСАГО как лица, имеющие право на управление застрахованным транспортным средством (или имеется так называемая «открытая» страховка).

Каким образом оформляется европротокол?

Предварительные действия:

1. Остановиться, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки (не менее чем за 15 метров, если авария случилась в населенном пункте, и не менее чем за 30 метров, если авария случилась вне населенного пункта).

2. Убедиться, что участники аварии не пострадали, не имеют претензий друг к другу относительно того, кто виновник ДТП. Желательно сделать фото- и видеозаписи всех повреждений, а если есть свидетели – записать их показания и взять контактные данные.

3. Самостоятельно заполнить документы. Оформить европротокол можно на бумажном бланке (выдается при оформлении ОСАГО) или в электронном виде в одном из приложений (их несколько, они имеют разный функционал). После этого можно покидать место происшествия.

Что делать после оформления европротокола?

Копию извещения о ДТП необходимо передать в страховую компанию, сделать это нужно в течение 5 рабочих дней. При этом требуйте, чтобы вам дали копию с указанием, в какой день приняли, а также с печатью.

Какую сумму можно получить по европротоколу?

Это зависит от нескольких факторов. Если водители согласны друг с другом относительно того, кто виноват в ДТП, установили характер и количество повреждений и не имеют по этому поводу претензий, а также правильно оформили европротокол и сделали фото повреждений, получить можно до 400 000 рублей. Это предельная сумма выплат по европротоколу, но обычно и речь в этом случае идет о сравнительно незначительных повреждениях.

Если водители не сделали фотографии повреждений или не смогли договориться о том, кто виноват и какой именно урон нанесен автомобилю, то сумма снижается до 100 000 рублей.

Можно ли оспорить сумму выплаты?

Если вы считаете, что сумма выплаты оказалась занижена, а также в случае, когда страховая компания вообще отказывается платить или ремонтировать автомобиль, обращайтесь в адрес страховщика с письменной претензией. Подготовьте ее в двух экземплярах, один из которых останется у вас (на нем должны поставить дату и подпись ответственного лица).

В случае, если компания не отвечает вовремя или ответ вас не устраивает, обращайтесь к финансовому омбудсмену. С 1 июня 2019 года все страховые компании, которые занимаются ОСАГО, обязаны с ним сотрудничать и выполнять его решения.

«Если и это не имеет эффекта, можно обращаться в суд. Для разбирательства подготовьте все доказательства, которые у вас есть, а также по возможности найдите свидетелей, чтобы они повторили или дополнили свои показания о том, что произошло. Любые документы, относящиеся к делу, могут помочь вам доказать свою правоту», – поясняет юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.