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​Время получать деньги и время отдавать их – какие новые законы и нормы нас ждут 1 октября

Обзор законодательных и правовых новаций, вступающих в силу 1 октября

​Время получать деньги и время отдавать их – какие новые законы и нормы нас ждут 1 октября
Фото pixabay.com

Наступил октябрь, значит – нас ждут новые законы и правила. В этом обзоре – все «плановые» изменения, которые обсуждались и принимались сильно заранее, а теперь вступают в действие. Все, что касается «мобилизационных» перемен – мы публикуем отдельно и оперативно.

Одна выплата to rule them all

С 1 октября поменялись правила назначения выплат для детей от 8 до 17 лет. Раньше можно было получать эти деньги непосредственно с 1 апреля, в том числе, за прошедшие месяцы. Теперь, если с момента 8-летия ребенка не прошло полугода, выплату назначат с месяца, когда исполнилось восемь лет, а если искомые шесть месяцев уже прошли – то с момента обращения.

Правда, все это ненадолго – с 2023 года планируется заменить все разрозненные выплаты одной единственной. Подробности об этом будут позже.

«Мир» вам

Происходит дальнейшее «расползание» влияния платежной системы «Мир» на социальные выплаты. Многие и без того начисляются только на отечественные карты, но с 26 октября их станет еще больше, а именно – теперь эксклюзивно только на «Мир» будут падать: субсидии на оплату услуг ЖКХ, выплаты по социальному контракту, единая выплата почетным донорам, а также все деньги, касающиеся мобилизованных россиян.

Каникулы всё, но не для всех

30 сентября истек срок обращения за кредитными каникулами, которые россияне могли получить в 2022 году. Напомним, речь о том, что, если ваши доходы упали на 30 процентов, вы могли на полгода перенести выплаты по кредитам, чтобы привести финансы в порядок. Вообще были разговоры о продлении этой акции, но в итоге ее разрешили использовать только мобилизованным. На время службы они (или члены их семей) смогут получить отсрочки по выплатам, а в случае смерти или получения инвалидности долг вообще должен быть списан. Подробности появятся после того, как завершится принятие соответствующего закона.

А ведь еще призыв

Помимо частичной мобилизации с 1 октября должен был начаться регулярный призыв на срочную службу в армию, но его перенесли на 1 ноября. Туда пойдут мужчины в возрасте от 18 до 27, не имеющие отсрочек и не находящиеся в запасе. Согласно заверениям российских властей, срочники не должны будут отправляться в зону боевых действий. Призыв продлится до 31 декабря.

За страховку передайте

С 1 октября при продаже машины граждане должны будут в обязательном порядке уведомить свою страховую компанию об этой сделке. Раньше этого можно было не делать, теперь – придется. Впрочем, для покупателя ничего не поменяется – он не обязан страховаться там, где это делал предыдущий владелец авто.

Время расплаты

Если вы еще вдруг не получили налоговое уведомление по поводу вашего имущества (квартиры, машины и земли), то в течение октября точно получите – крайний срок рассылки 1 ноября. А заплатить эти налоги нужно будет до 1 декабря. К слову, эти выплаты в большей степени идут в местный бюджет.


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01 октября в 09:11, просмотров: 949, комментариев: 0
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