16+
Логотип Сиапресс
USD  55,2987   EUR  52,7379  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

«Горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут». Как россияне горько шутят о происходящем

Подборка грустных шуток и мемов рунета на тему происходящего в России

«Горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут». Как россияне горько шутят о происходящем
Фото t.me/top_twit, t.me/yaplakal

Россия переживает довольно сложный период. Но даже в этой ситуации наши соотечественники продолжают шутить, хоть юмор этот — горький, печальный, черный — как и наше время. СИА-ПРЕСС предлагает немного отвлечься и взглянуть на происходящее через призму классического российского интернет-юмора, всегда остро реагирующего на происходящие события.

Думскроллинг — одно из важнейших явлений последних недель, охвативших умы десятков миллионов человек

В будущее сейчас смотреть можно только с тревогой, а планировать его вообще невозможно

Новая волна миграции породила соответствующие грустные шутки

Одно из ключевых направлений — Грузия. Народ уже представляет себе столкновение двух «волн»

Хотя на границе между Россией и Грузией происходит кромешный ад, граничащий с гуманитарной катастрофой, люди находят в себе силы найти юмористический компонент даже в этом

Кто бы знал, что присказка из нашего детства окажется столь актуальной сейчас, когда уже более 100 тысяч россиян за считанные дни выехали в Казахстан

Когда-то в России шутили про сложные среднеазиатские имена, пришло время возвращать долги

Отдельная тема — попытка IT-специалистов избежать частичной мобилизации

Получится не у всех

Огромное количество шуток и мемов касается общих обстоятельств нашей жизни, которые становятся только хуже и сложнее

Отсылка к временам и произведениям Ремарка — классика современности

«Привет, это Пандора. Добро пожаловать в мое новое анбоксинг-видео»


нравится (7) не нравится (9)
30 сентября в 18:16, просмотров: 1039, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут». Как россияне горько шутят о происходящем 1039
  2. ​Наталья Комарова провела онлайн-встречу с пожилыми югорчанами 837
  3. ​В Югре может открыться производство пищи, благодаря которой дети будут реже болеть ротавирусом 754
  4. ​Югра презентовала свой потенциал на промышленно-инвестиционном форуме 650
  5. Югра выполнила план по мобилизации 571
  6. «В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа открытых вакансий» 476
  7. ​Время получать деньги и время отдавать их – какие новые законы и нормы нас ждут 1 октября 365
  8. В 2022 году в Сургуте родилось 75 близнецов 313
  9. Югорчанка, воровавшая нефть, пряталась от нагрянувшей полиции в шкафу 296
  10. Осенний призыв в России стартует 1 ноября 263
  1. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 4609
  2. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 4049
  3. Рамзан Кадыров предложил частично мобилизовать силовиков 2935
  4. ​Пугачева вошла в горящую избу и пытается на скаку остановить коня 2603
  5. В Югре открыли центр помощи тем гражданам, кого ошибочно мобилизовали 2544
  6. Россия заняла первое место в мире по неравенству благосостояния 1934
  7. В Сургуте упразднят отдел опеки и попечительства 1681
  8. Как получить загранпаспорт срочно и за пределами России // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1545
  9. В следующем году капитальному ремонту в Сургуте подлежат три дороги 1493
  10. Депутаты Думы Сургута приняли досрочную отставку Надежды Краснояровой 1482
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 27098
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 11477
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8531
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7408
  5. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 5916
  6. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 5280
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5254
  8. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 5055
  9. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 4609
  10. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4217

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика