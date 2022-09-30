Подборка грустных шуток и мемов рунета на тему происходящего в России

Россия переживает довольно сложный период. Но даже в этой ситуации наши соотечественники продолжают шутить, хоть юмор этот — горький, печальный, черный — как и наше время. СИА-ПРЕСС предлагает немного отвлечься и взглянуть на происходящее через призму классического российского интернет-юмора, всегда остро реагирующего на происходящие события.

Думскроллинг — одно из важнейших явлений последних недель, охвативших умы десятков миллионов человек

В будущее сейчас смотреть можно только с тревогой, а планировать его вообще невозможно

Новая волна миграции породила соответствующие грустные шутки

Одно из ключевых направлений — Грузия. Народ уже представляет себе столкновение двух «волн»

Хотя на границе между Россией и Грузией происходит кромешный ад, граничащий с гуманитарной катастрофой, люди находят в себе силы найти юмористический компонент даже в этом

Кто бы знал, что присказка из нашего детства окажется столь актуальной сейчас, когда уже более 100 тысяч россиян за считанные дни выехали в Казахстан

Когда-то в России шутили про сложные среднеазиатские имена, пришло время возвращать долги

Отдельная тема — попытка IT-специалистов избежать частичной мобилизации

Получится не у всех

Огромное количество шуток и мемов касается общих обстоятельств нашей жизни, которые становятся только хуже и сложнее

Отсылка к временам и произведениям Ремарка — классика современности

«Привет, это Пандора. Добро пожаловать в мое новое анбоксинг-видео»