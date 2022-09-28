16+
Логотип Сиапресс
USD  57,4130   EUR  55,4064  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Что делать, если вашего сотрудника призвали на частичную мобилизацию? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Поэтапный разбор действий работодателя, в случае призыва работника на частичную мобилизацию

Что делать, если вашего сотрудника призвали на частичную мобилизацию? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: unsplash.com

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о призыве россиян на частичную мобилизацию. Однако, как поступать работодателю в случае мобилизации его сотрудника известно далеко не всем. Алгоритм действий в таком случае, нам рассказала юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева:

Согласно постановлению Правительства, трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. То есть, рабочее место за сотрудником сохранится, и в дальнейшем он сможет вернуться к своим привычным обязанностям в той же компании на тех же условиях. Это касается и тех сотрудников, которые находятся на испытательном сроке.

Чтобы приостановить действие трудового договора, работнику нужно предоставить повестку из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации или ее копию. После этого работодателю нужно издать приказ, на основе которого бухгалтерия производит расчет сотрудника. Дополнительное соглашение не требуется.

Важная деталь: на время подготовительных мероприятий (медицинские комиссии, сверка документов и т.д.) за работником сохраняется рабочее место и средний заработок. Если сотрудник получит повестку с призывом на военную службу, его нужно рассчитать: то есть, не дожидаясь даты выплаты зарплаты, начислить заработную плату за все отработанные, но ещё не оплаченные дни, а также иные причитающиеся работнику на момент приостановки трудового договора выплаты.

На время отсутствия работника компания может принять на его место другого человека по срочному трудовому договору в соответствии со статьёй 59 ТК РФ.

В срочном трудовом договоре работодатель должен прописать не только стандартные условия работы (заработная плата, место работы, должность), но и основание срочности, а также период, на который принимается сотрудник. В случае, когда новый человек принимается на место мобилизованного сотрудника, подходит формулировка без указания конкретной даты прекращения договора: «На время исполнения обязанностей сотрудника...». Договор будет прекращен в день возращения к своим обязанностям основного сотрудника.

Ситуации, когда компаниям приходится искать человека для временной замены основного сотрудника, довольно редки, но все же случаются – например, такой подход практикуется, когда постоянный сотрудник заболел или ушел в незапланированный отпуск, а задачи горят. Особенность заключается в том, что замена (и желательно равноценная) обычно нужна срочно. Чтобы сориентировать, как и где искать временного сотрудника, работодателю следует оценить несколько моментов:

  • Насколько редкий специалист нужен (одно дело, если компания ищет курьера, другое – если нужен инженер по бурению или микробиолог);
  • Насколько сейчас высокая конкуренция между работодателями за таких специалистов;
  • Много ли подходящих специалистов сейчас в активном поиске в вашем регионе;
  • Возможна ли удаленная занятость или релокация (тогда можно рассматривать поиск специалиста в других регионах).

При публикации вакансии важно указать, что речь идет о временном трудоустройстве и срочном трудовом договоре. Если вы понимаете, что в целом компания заинтересована в расширении штата в будущем – в текст вакансии можно добавить строчку о том, что в дальнейшем возможно постоянное трудоустройство. Описание обязанностей и требований в вакансии должно максимально соответствовать реальному функционалу сотрудника. Стоит также подробно рассказать об условиях работы в компании и о том, что может дать соискателю даже временное трудоустройство – уникальный опыт, связи, возможность пройти обучение и так далее.

Кроме того, следует помнить, что общие требования к вакансиям не менялись. Нельзя указывать в описании и в требованиях к кандидату дискриминирующие признаки. Формулировки «набираем только женщин, сотрудников с группой Б, В по здоровью» грозят привлечением к ответственности.

Чтобы максимально ускорить поиски, есть смысл подключить дополнительные инструменты – воспользоваться таргетированной рекламой, рассказать о вакансии на сайте и в соцсетях компании, а также поделиться информацией с сотрудниками. Вполне может быть, что кто-то из них порекомендует на временно вакантное место своих знакомых.


нравится (0) не нравится (1)
28 сентября в 12:09, просмотров: 905, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 2730
  2. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 2445
  3. «Мы должны заниматься не просто импортозамещением, но созданием новых рынков и технологий. У Югры для этого есть всё» 1016
  4. За разбирательством в деле с запертой в автобусе школьницей из Сургута следит глава СКР 760
  5. В Сургуте активно расселяют жителей аварийного жилья 752
  6. Тарифы на электроэнергию для населения повысят на 9% 649
  7. ​Опыт Югры по строительству школ по концессии будет растиражирован на всю страну 622
  8. ​«Сердце Югры» забилось на ВДНХ 610
  9. ​Проекты из Югры вновь попали в федеральный топ инициативного бюджетирования 601
  10. ​Югра провела большую международную конференцию на тему этнокультурного наследия 551
  1. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7229
  2. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 2730
  3. Рамзан Кадыров предложил частично мобилизовать силовиков 2689
  4. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 2445
  5. ​Пугачева вошла в горящую избу и пытается на скаку остановить коня 2292
  6. В Югре открыли центр помощи тем гражданам, кого ошибочно мобилизовали 2285
  7. Бывший вице-мэр Сургута продолжит карьеру чиновника в Кировской области 1792
  8. Россия заняла первое место в мире по неравенству благосостояния 1787
  9. ​Дорогу осилит сидящий. Советнику президента показали, как в Сургуте осужденных готовят к жизни на воле 1768
  10. Адвокат из Сургута ответит по закону за мошенническую сделку 1688
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 26980
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 11306
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8392
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7229
  5. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 5664
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 5639
  7. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 5163
  8. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5133
  9. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4939
  10. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 4580

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика