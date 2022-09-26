Эксперт по трудовому праву рассказал, как оплачиваются сверхурочные

«По какому принципу оплачиваются переработки и когда по закону работодатель может вызвать сотрудника сверхурочно?» – спрашивает сургутянка Виолетта Жданчук.

Отвечает юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева:

Стоит отметить, что действующее законодательство не содержит термина «переработка». Трудовой Кодекс РФ описывает дополнительные рабочие часы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени в термине «сверхурочная работа» (ст. 99 ТК РФ). Если в компании используется суммированный учёт рабочего времени, то переработкой считаются часы, отработанные помимо установленной в трудовом договоре нормы за учётный период.

В Трудовом кодексе приведен исчерпывающий список причин, по которым сотрудника можно привлечь к сверхурочной работе:

надо закончить работу, если она не завершена по непредвиденным техническим условиям, а невыполнение её в срок может повлечь порчу имущества или создать угрозу для людей;

сверхурочные работы нужны для ремонта, и если его не выполнить, многие сотрудники будут вынуждены прекратить работу;

производство нельзя останавливать, а сменщик не явился.

Сотрудника можно привлечь по этим основаниям только с его письменного согласия. Без письменного согласия к сверхурочным работам можно привлечь лишь в отдельных случаях, прописанных в законодательных актах, например, если работник нужен для предотвращения аварии или ее ликвидации.

Переработка оплачивается, если она произошла по инициативе работодателя. Если сотрудник самостоятельно принимает решение задержаться и закончить отчет или презентацию, то это не считается переработкой. Возможно, здесь имеет место неправильное управление рабочим временем, а не действительная необходимость задерживаться на работе. Также сверхурочная работа не оплачивается, если у работника в трудовом договоре есть условие о ненормированном рабочем дне.

К сверхурочным нельзя привлекать беременных, несовершеннолетних и сотрудников с ученическим договором. Некоторые категории работников (родителей детей до трёх лет, многодетных, инвалидов и др.) можно привлекать, если они дали письменное согласие на переработку и у них нет противопоказаний по здоровью в соответствии с медицинским заключением. При этом работодатель обязан ознакомить их с правом отказаться от сверхурочной занятости.

Что должен сделать работодатель:

Письменно уведомить сотрудника о переработке.

Получить письменное согласие. Без него можно привлекать к сверхурочным только в исключительных случаях (аварии, катастрофы и т. д.). Если в компании есть профсоюз, надо получить и его мнение.

Выпустить письменное распоряжение и ознакомить с ним работника. В приказе указываются причина переработки, её объём и продолжительность, место и время, характер работы, размер оплаты, а также данные сопутствующих документов: согласия работника и мнения профсоюза.

Вести учёт отработанного времени. Продолжительность сверхурочных в общем случае не может быть больше четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов суммарно за год.

Оплатить переработку в обычные зарплатные дни.

Сколько должны платить?

Величина компенсации рассчитывается по схеме:

первые два часа — как минимум по полуторной ставке,

третий и последующие часы — как минимум по двойной ставке.

В трудовом или коллективном договоре, локальных нормативных актах компании могут быть установлены собственные расценки компании на оплату сверхурочных, но не ниже указанных в Трудовом кодексе.

Кроме того, переработка может быть компенсирована деньгами или дополнительным временем отдыха - выбрать должен сам сотрудник.

Как добиться оплаты переработки?

Специалисты Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф» рекомендуют сначала составить заявление на имя работодателя с требованием оплатить переработку. Лучше всего написать его в двух экземплярах и на экземпляре компании попросить поставить отметку о принятии.

Если последовал отказ в приёме требования, можно отправить его заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Следующий шаг — обращение в профсоюз, трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Скорее всего, потребуется доказать факт переработки. Для этого можно использовать показания свидетелей, показания пропускной системы и запись с камер наблюдения и т. д.