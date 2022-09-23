Делимся ответами на актуальные вопросы о частичной мобилизации, задаваемые в колл-центре

«Как понять подхожу ли я мобилизации? Куда жаловаться, если меня призовут, а я не годен?», – спрашивает югорчанин Антон Мирошниченко.

Ответить на этот и другие часто задаваемые вопросы в колл-центрах о частичной мобилизации нам помогли эксперты Объясняем.РФ.

Какой статус будет у призванных на службу в рамках мобилизации?

Граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Какие льготы положены семьям мобилизованных?

Некоторые льготы, положенные призванным по мобилизации (имеют статус военнослужащих по контракту), распространяются и на членов семьи: это бесплатный проезд к месту службы, подъёмное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи, жилищное и медицинское обеспечение.

Также предусмотрена социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца (возникает право на пенсию).

Будут ли введены квоты по регионам и субъектам или организациям, в том числе бюджетным, и какие?

Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, и оно зависит от количества граждан, состоящих на воинском учёте в субъектах РФ.

Будет ли производиться бронирование работников промышленных предприятий (закрепление работников за конкретным видом деятельности и местом работы)?

Да, будет. Система бронирования существует и осуществляется в постоянном режиме, этот процесс никак не связан с мобилизацией. Эти списки ведутся постоянно.

Граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на время предоставленной отсрочки.

В первую очередь это касается работников организаций оборонно-промышленного комплекса.

Будет ли вводиться мобилизация для предприятий с точки зрения изменения режима работы, выполнения дополнительных или иных работ?

Основным отличием частичной мобилизации от общей является выполнение не всего комплекса мероприятий, предусмотренных мобилизационным планом, а только его части. Указом Президента РФ о частичной мобилизации в РФ перевод экономического комплекса страны (предприятий) на особый режим работы не предусматривается.

Я получил повестку, каковы мои действия?

Вам необходимо прибыть в установленное время в указанное в повестке место.

Что будет, если проигнорировать повестку?

В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» при объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мотивационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительных властей, имеющих запасы. Невыполнение требований, изложенных в повестке, влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Можно ли жить на даче / снимать квартиру без постановки на учёт по месту жительства?

Вне периода мобилизации без постановки на воинский учёт возможно проживать в месте, отличном от места регистрации, не более 3 месяцев (ст. 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). В период частичной мобилизации для этого требуется разрешение военного комиссариата.

Как можно уволиться со службы в случае частичной мобилизации?

В период частичной мобилизации действуют следующие основания увольнения с военной службы:

а) по возрасту — по достижении военнослужащими предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья — в связи с признанием военнослужащих военно-врачебной комиссией негодными к военной службе, за исключением изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Граждане с какой категорией здоровья подлежат мобилизации?

Существует 5 категорий годности к военной службе по состоянию здоровья:

А — годен к военной службе;

Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен к военной службе;

Г — временно не годен к военной службе;

Д — не годен к военной службе.

Эта буква обычно указана на 11-й странице военного билета.

В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями А, Б, В.

Куда жаловаться, если забирают, а я не подхожу?

Пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или суд.

Будут ли установлены сроки службы по частичной мобилизации?

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» заключённые контракты о прохождении военной службы продолжают своё действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает Президент РФ.

В какие войска определят служить? Можно ли будет выбрать род войск?

Мобилизованные граждане будут назначаться на воинские должности в соответствии с припиской или, при её отсутствии, с учётом имеющейся военно-учётной специальности и ранее полученного опыта прохождения военной службы.

Если есть опыт участия в боевых действиях, будет ли он учтён при определении на службу?

Да. Опыт участия в боевых действиях учитывается при назначении на воинские должности.

Будут ли сняты ковидные ограничения в связи с мобилизацией?

Федеральных ограничений на данный момент нет. Решения о введении/снятии тех или иных противоэпидемических ограничений на региональном уровне принимают главы субъектов РФ.

Большая часть антиковидных ограничений на федеральном уровне (масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время, социальная дистанция и т. д.) снята в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20 июня 2022 года.

Будут ли обязательно прививать всех, кого мобилизуют?

Медицинское обслуживание военнослужащих является приоритетом для государства. В соответствии с Постановлением Главного санитарного врача Минобороны России от 18 июня 2021 года №129 обязательная иммунизация распространяется на все категории военнослужащих, в том числе призванных по мобилизации.

Вакцинация необходима для предотвращения возникновения каких-либо эпидемий. Поэтому она обязательна для призывников и военнослужащих и проводится согласно календарю прививок и по эпидемиологическим показаниям.

Будут ли призывать врачей?

Все медицинские специальности являются военно-учётными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации.

Медработников планируется призывать согласно мобилизационным заданиям и предписаниям. При этом мобилизационные задания отнесены к сведениям в области государственной тайны.

Мобилизационные предписания выдаются гражданам в военных комиссариатах, об их наличии проставляется отметка в военном билете.

Обяжут ли банки пересматривать в сторону заёмщика договоры ипотеки, если довольствие по контракту мобилизованного будет меньше его зарплаты, с которой он заключал ипотечный договор? Будут ли как-то обеспечивать в этом смысле права заёмщиков?

Банк России уже рекомендовал банкам разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации для граждан, призванных по мобилизации.

Также регулятор рекомендовал не начислять по договорам с мобилизованными заёмщиками неустойку (штрафы, пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

Как мобилизованному выплачивать кредиты и ипотеку в условиях боевых действий? Что будет с финансовыми обязательствами (ипотеки, кредиты) тех, кто отправляется на участие в боевых действиях?

Кредиты и ипотеку можно выплачивать самостоятельно (через банковский сайт или приложение) или же с помощью родственников.

Также мобилизованный может обратиться в кредитную организацию за реструктуризацией кредита или кредитными каникулами. Это никак не повлияет на его кредитную историю. Банками и микрофинансовыми организациями (МФО) разрабатываются специальные программы кредитных каникул или реструктуризации по действующим обязательствам мобилизованных граждан.

Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заёмщиков, если они находятся у них на иждивении.

В дальнейшем право на кредитные каникулы мобилизованным будет закреплено в законе.

«Служил» — это означает срочную службу или участие в боевых действиях?

Под понятием «прохождение военной службы» подразумевается прохождение военной службы как по призыву, так и по контракту, в том числе участие в боевых действиях.

Подпадёт ли под мобилизацию всё мужское население от 20 до 65 лет?

В первую очередь подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане 1-го разряда, что под собой подразумевает прежде всего возрастные ограничения: для рядовых и сержантского состава — до 35 лет, для младших офицеров — до 50 лет, для старших офицеров — до 55 лет.

По каким военно-учётным специальностям планируется призывать в рамках мобилизации в первую очередь?

Призывать по мобилизации будут граждан с военно-учётными специальностями, которые требуются для укомплектования формируемых воинских частей. Как правило, это специальности общевойсковой направленности.

Подлежат ли мобилизации выпускники военных кафедр, военных училищ и университетов, университетов МВД?

Да, на службу по мобилизации могут быть призваны:

выпускники военных вузов, если они прошли обучение по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат и матросов запаса;

выпускники военных учебных центров (военных кафедр) при государственных вузах, если освоили программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе Вооружённых сил России.

Окончательное решение в каждом конкретном случае принимает призывная комиссия с учётом всех обстоятельств.

Могут ли призвать студента?

Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации.

Касаются ли мобилизация людей, имеющих несколько гражданств?

Люди с двойным гражданством рассматриваются законом только как граждане Российской Федерации. На них распространяются все права и обязанности, в том числе по защите Отечества.

Как будут вручать повестку? Что считается надлежащим уведомлением подлежащего мобилизации?

Повестка должна быть вручена лично в руки, под подпись.

Могут ли направить повестку через портал госуслуг?

Нет. Повестка о мобилизации должна быть вручена только лично в руки под подпись.

Можно ли самостоятельно узнать, подлежу ли я мобилизации?

Узнать, подлежите ли вы мобилизации, можно в военкомате по месту пребывания. Там, где вы фактически проживаете в данный момент.

Могут ли призвать мужчину, если он единственный кормилец в семье с ребёнком, имеющим инвалидность?

В соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (31-ФЗ) отсрочка предоставляется гражданам, занятым постоянным уходом за членом семьи, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы.

Если мужчина не подпадает под это правило, то это будет зависеть от семейной ситуации. Например, мужчина, один воспитывающий ребёнка до 16 лет, призыву не подлежит. Каждая ситуация будет рассмотрена индивидуально призывной комиссией по мобилизации.

Могут ли призвать родителя ребёнка, который воспитывает его в одиночку?

Мужчина не подлежит призыву, если он один воспитывает ребёнка до 16 лет или занят постоянным уходом за членом семьи.

Считаются ли работа и проживание в месте, отличном от места регистрации (другой район/город/регион), нарушением запрета на покидание своего региона, пока идёт мобилизация?

Это не будет нарушением, если вы встанете на учёт в военном комиссариате по месту вашего пребывания, то есть там, где вы фактически живёте.

Будет ли для мобилизованных, планировавших вступить в брак, предоставлена возможность быстро оформить отношения?

Несмотря на то, что законодательство не предусматривает ускоренного оформления брака для военнослужащих, сотрудники ЗАГС могут самостоятельно проявить инициативу, пойти навстречу и зарегистрировать брак в особом, ускоренном порядке.

Сохранятся ли за мобилизованным гражданином его рабочее место и зарплата или его уволят, как при обычном призыве в армию?

Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения утверждены постановлением Правительства. Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места сохранятся.

Все ли работники смогут сохранить рабочее место при мобилизации?

Согласно правилам, утверждённым постановлением Правительства, все граждане, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, смогут сохранить действующий трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

После окончания службы можно будет вернуться на ту же должность?

Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником.

Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях после окончания службы.

Что будет с трудовым договором?

Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы.

Что делать работодателю при получении повестки о мобилизации кем-то из сотрудников?

Работодателю необходимо обеспечить сохранение за работником его рабочего места. После демобилизации он должен иметь возможность вернуться на свою прежнюю работу.

Смогут ли работодатели нанимать временных сотрудников в этот период?

Да. На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.

Действует ли в рамках частичной мобилизации предусмотренное российским законодательством бронирование работников важных промышленных предприятий, организаций и госорганов?

Граждане, забронированные за организациями (закреплённые за организациями, имеющими мобилизационные задания или обеспечивающими их выполнение, например, в предприятиях ОПК), получают право на отсрочку, в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (31-ФЗ).

Как будет учитываться ход исполнения социального контракта, если заключивший его человек был мобилизован?

Органы социальной защиты продлят социальный контракт или оформят расторжение по уважительной причине — в зависимости от конкретной ситуации гражданина.