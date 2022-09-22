16+
Логотип Сиапресс
USD  60,8685   EUR  60,2110  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Кому запрещен выезд из России и изменятся ли правила выезда

Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: unsplash.com

«Изменятся ли правила выезда из России из-за частичной мобилизации?», – спрашивает сургутянин Матвей Михеев.

Отвечают эксперты Объясняем.РФ:

Для граждан, которые подлежат мобилизации, не требуется вводить ограничения на выезд из страны и перемещение между регионами. Об этом 21 сентября заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что если какие-то ограничения и будут вводиться, то только в регионах проведения специальной военной операции.

Ростуризм также опроверг информацию об ограничениях на выезд за границу.

Ознакомиться с перечнем лиц, которым запрещён выезд из страны, можно здесь.

Напоминаем, каждый может свободно выезжать за пределы РФ. Гражданин страны также имеет право беспрепятственно вернуться (преамбула к Закону от 15.08.1996 N 114-ФЗ). Однако в отдельных случаях право на выезд из РФ может быть ограничено.

Право гражданина РФ на выезд из РФ может быть временно ограничено, если он:

  1. при допуске к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, заключил трудовой договор (контракт), предполагающий временное ограничение права на выезд из РФ, при условии, что срок ограничения по общему правилу не может превышать пяти лет со дня последнего ознакомления лица с такими сведениями, – до истечения срока ограничения, установленного трудовым договором (контрактом);
  2. призван на военную службу (направлен на альтернативную гражданскую службу) – до окончания срока службы;
  3. является подозреваемым либо обвиняемым - до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда;
  4. осужден за совершение преступления - до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания;
  5. сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из РФ - до решения вопроса в срок не более одного месяца органом, оформляющим такие документы;
  6. проходит государственную службу (работает) в органах ФСБ России – до окончания срока контракта (трудового договора);
  7. признан банкротом – до вынесения арбитражным судом определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве;
  8. уволен с военной службы в органах ФСБ – на срок до пяти лет со дня увольнения;
  9. уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, – до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами.

Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал, кого мобилизуют в первую очередь.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:47, просмотров: 872, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 2450
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 872
  3. В Сургуте приступили к установке новых ограждений на проспекте Ленина 730
  4. ​Если ваш сотрудник получил повестку на сборы – можно компенсировать его зарплату из федерального бюджета 698
  5. В старой части Нижневартовска отключат газ, отопление и горячую воду на три дня 606
  6. ​Набережная на Сайме осталась без причала и лодок. Как это случилось 565
  7. ​Ностальгия среди «берёзок» 546
  8. В Сургуте продлят две субсидии для детей с инвалидностью и малоимущих семей 523
  9. Как платить ипотеку за счет аренды и не потерять недвижимость? 514
  10. ​Наталья Комарова пригласила на встречу жителей Лангепаса 505
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 24778
  2. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 3485
  3. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 2450
  4. Россияне могут покидать место жительства при мобилизации, если не получили повестку 1727
  5. В Сургуте построят причал и бухту для яхт 1589
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 сентября? // АФИША 1537
  7. Сургутские собственники завышают цену своих квартир — наценки доходят до миллиона 1523
  8. ​«Провинциальная вторичность»: Артемию Лебедеву не понравился сургутский Биг-Бен 1493
  9. В Югре разыскивают убийцу несовершеннолетней из Нягани 1438
  10. Два дачных кооператива под Сургутом проверяют на наличие сибирской язвы из-за найденных останков скота 1436
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 24778
  2. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 7436
  3. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 5035
  4. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4432
  5. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4267
  6. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3765
  7. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 3485
  8. На югорском месторождении заметили стаю волков 3138
  9. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 3041
  10. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 2939

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика