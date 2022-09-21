Советник президента Валерий Фадеев посетил Домостроительный комбинат в Сургуте

Сегодня, 21 сентября, советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и права человека Валерий Фадеев посетил сургутский Домостроительный комбинат. Ранее он побывал в исправительной колонии города, а сейчас оценил условия труда заключенных на производстве.

«На сегодняшний день у нас порядка 40 заключенных задействовано на предприятии. Основная часть работает здесь в формовочном производстве и еще одна треть в арматурном. Взаимодействие с УФСИН построено таким образом: мы предоставляем списки необходимых специальностей, разрядов и на базе своих учебных центров готовят кадры. И спустя несколько месяцев к нам поступают сотрудники. Мы уже проработали квартал совместно и однозначно можем сказать, что настрой и мотивация наших работников нас более чем устраивает», – поделился с советником директор АО «ДСК-1» Денис Третьяков.

Заключенные на предприятии работают с 8:00 до 17:00. У них есть перерывы на обед и отдых. А в скором времени, с 1 октября, в шаговой доступности здесь откроется исправительный центр. По сути, это общежитие, где будут проживать заключенные. Кроме того, в здании будут расположены классы для обучения, комната для работников УФСИН и изолятор.

«Для нас это не просто кадры, которые отбыли срок и потом их куда-то перевели. Это люди, получившие опыт, мы на них рассчитываем. Работаем на то, чтобы была заинтересованность у сотрудников после окончания срока, они продолжили деятельность. У них здесь есть перспективы», – добавил глава предприятия.

Валерий Фадеев также заинтересовался судьбой работников и задал вопросы об их прошлом и планах на будущее.

Напоминаем, ранее стало известно, что более 100 югорских заключенных отправились в школу, где будут изучать предметы общеобразовательной программы.