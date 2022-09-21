16+
Логотип Сиапресс
USD  60,0158   EUR  60,0507  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Заключенные трудятся в сургутском Домостроительном комбинате // ФОТОРЕПОРТАЖ

Советник президента Валерий Фадеев посетил Домостроительный комбинат в Сургуте

Заключенные трудятся в сургутском Домостроительном комбинате // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: siapress.ru

Сегодня, 21 сентября, советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и права человека Валерий Фадеев посетил сургутский Домостроительный комбинат. Ранее он побывал в исправительной колонии города, а сейчас оценил условия труда заключенных на производстве.

«На сегодняшний день у нас порядка 40 заключенных задействовано на предприятии. Основная часть работает здесь в формовочном производстве и еще одна треть в арматурном. Взаимодействие с УФСИН построено таким образом: мы предоставляем списки необходимых специальностей, разрядов и на базе своих учебных центров готовят кадры. И спустя несколько месяцев к нам поступают сотрудники. Мы уже проработали квартал совместно и однозначно можем сказать, что настрой и мотивация наших работников нас более чем устраивает», – поделился с советником директор АО «ДСК-1» Денис Третьяков.

Заключенные на предприятии работают с 8:00 до 17:00. У них есть перерывы на обед и отдых. А в скором времени, с 1 октября, в шаговой доступности здесь откроется исправительный центр. По сути, это общежитие, где будут проживать заключенные. Кроме того, в здании будут расположены классы для обучения, комната для работников УФСИН и изолятор.

«Для нас это не просто кадры, которые отбыли срок и потом их куда-то перевели. Это люди, получившие опыт, мы на них рассчитываем. Работаем на то, чтобы была заинтересованность у сотрудников после окончания срока, они продолжили деятельность. У них здесь есть перспективы», – добавил глава предприятия.

Валерий Фадеев также заинтересовался судьбой работников и задал вопросы об их прошлом и планах на будущее.

Напоминаем, ранее стало известно, что более 100 югорских заключенных отправились в школу, где будут изучать предметы общеобразовательной программы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:25, просмотров: 183, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 22837
  2. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 2308
  3. Умер Виталий Чернаков 1052
  4. Россияне могут покидать место жительства при мобилизации, если не получили повестку 1045
  5. Экс-глава Белого Яра Елена Никифорова получила срок 866
  6. В Сургуте назначили куратора по развитию предпринимательства и туризма 780
  7. В Сургуте завершаются ремонтные работы по обновлению скамеек и урн 616
  8. У скорой помощи Сургута пополнился автопарк 580
  9. В Югре определят отца года 565
  10. Мошенники обокрали жителя Мегиона на 400 тысяч 542
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 22837
  2. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 2308
  3. Департамент культуры и молодежной политики Сургута возглавил Антон Акулов 1690
  4. В Сургуте построят причал и бухту для яхт 1517
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 сентября? // АФИША 1455
  6. Сургутские собственники завышают цену своих квартир — наценки доходят до миллиона 1445
  7. ​«Провинциальная вторичность»: Артемию Лебедеву не понравился сургутский Биг-Бен 1387
  8. Два дачных кооператива под Сургутом проверяют на наличие сибирской язвы из-за найденных останков скота 1377
  9. В Югре разыскивают убийцу несовершеннолетней из Нягани 1361
  10. Югорский пенсионер потерял на «финансовой бирже» 200 тысяч рублей 1349
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 22837
  2. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 7337
  3. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4981
  4. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4351
  5. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4212
  6. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3689
  7. На югорском месторождении заметили стаю волков 3054
  8. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2983
  9. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 2874
  10. В Нижневартовске владелец ТЦ демонтировал игровую площадку, чтобы дальше продавать алкоголь 2589

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика