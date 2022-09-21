К чему приведет «разделение» долгов за общедомовое имущество между всеми жильцами

В России с 1 сентября долги за содержание общедомового имущества будут распределяться между всеми собственниками. Это – настоящая революция в плане отношения государства к ответственности людей. Из-за этого фактически отменена презумпция «коммунальной» невиновности – даже если человек исправно платит за ЖКУ, он все равно окажется должником вместе со своим соседом. Об этом – в выпуске «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. В первой части мы поговорили про то, как в Сургуте впервые в новейшей истории появляются автобусы без кондукторов, как это все будет работать, какие сомнения у людей по этому поводу возникают. А сейчас поговорим про новацию федерального характера, которая, конечно же, затронет нас всех.

Итак, согласно новым правилам сбора денег за ЖКХ у нас начинается такая история: вот есть дом, в этом доме есть такая строчка, то, за что мы все платим, она варьируется в разных домах по-разному, где-то это может быть 500 рублей, где-то 1500-2000 рублей доходит, то есть это какая-то существенная часть нашей платежки. За нее частенько собираются разного рода долги, то есть кто-то не платит, кто-то не платит вообще низа что, там какие-то собираются суммы, эти суммы висят, власти от этого раздражаются, говорят, что они не могут ничего делать пока народ не платит деньги.

Поэтому теперь долг по общедомовым нуждам будет распределяться между всеми его жителями, и будет постепенно выплачиваться. То есть даже если вы платите регулярно, а ваш сосед не платит никогда, вы будете платить еще и за своего соседа. Если переводить это в практическую плоскость. Потому что сосед, как не платил, так платить и не будет, а вот вы за него весь долг постепенно и оплатите. Насколько вам это приятно? Не знаю. Все это зависит от вашего кошелька и от ваших мировоззренческих установок Но тем, кто собирает эти деньги, будет явно приятнее жить. Что мы можем сделать? Какие выводы мы можем сделать по этому поводу? У нас какой-то новый подход начинается в нашем государстве по тому, как извлекать из людей новую нефть?

Т.С.: Это не новый подход. Это традиционный подход нашего государства. Очень линейный, репрессивный, совершенно нормальный подход в случае отношения государства к своим гражданам. Тут ничего нового не изобретено. Просто, когда государство большинство своих решений по осуществлению тех или иных задач упрощает, ну у государства не очень много ведь компетентных ресурсов для решения тех задач, скажем так, которые ему перед своим населением надо закрывать... И для экономии этих ресурсов, для экономии времени оно переходит на совершенно примитивные, простейшие решения, как оно считает, решения... Но это не решение проблемы. И как бы вы думали, ужесточение в целом политического режима в стране пройдет бесследно для его граждан на бытовом уровне? Мы даже не говорим про политические акции, про взаимоотношения государства с оппозицией. А вот простой, примитивный, бытовой пример, как ты говоришь: человек исправно платит за коммуналку.... А большинство людей, кстати, исправно платят за коммуналку.

Д.Щ.: Да. Есть небольшое количество людей, которые этого не делают.

Т.С.: Вот. Но те...

Д.Щ.: Причем интересно, что многие из них очень бедные, а многие очень богатые.

Т.С.: Да, безусловно, две категории неплательщиков очень богатые, которые привыкли всех вокруг воспринимать, как грязь из под своих ногтей, и это уже, не могу сказать, что деклассированные элементы, но все более асоциальные элементы, которые клали на всех. С другой позиции, потому что они уже абсолютно уже безответственны во всем. А как раз пенсионеры, люди-трудяги, нормальные, скажем так, домохозяйства с нормальным укладом в семье, но с не очень большим доходом, скажем, то, что наше государство называет средним классом пресловутым, оно таковым не является по мерам и стандартам, ну ОК, они платят исправно.

И вот это отношение государства добралось в данном конкретном вопросе (не только в этом, но мы сейчас только это обсуждаем) до простых людей: ты должен еще больше достать из своего кармана и заплатить оброк, налог мне, государству, за то, что я не хочу выполнять свою функцию по обеспечению справедливости и безопасности на данном конкретном экономическом уровне, и не хочу заниматься этими неплательщиками. Все. Государство говорит, что не хочет заниматься, у него нет на это времени, нет компетенции,, но оно знает, как обеспечить подачу тепла, коммунальных услуг в ваш дом, вот оно придумало, государство, вот оно будет так.

И подобное решение означает одну очень простую, трагическую вещь для жителей России: оно означает полную отмену презумпции невиновности на всех уровнях и во всех сферах. То есть даже на таком. И объяснить тем, кто платит, кто считает, что ты, как гражданин, находясь во взаимоотношениях со своим государством, в том числе по оплате коммунальных услуг, выполняешь свою гражданскую функцию, свой долг, вот мы, кто платит, перед государством, перед страной, перед его предприятиями коммунальными, перед работниками этих предприятий, выполняем. А государство, оказывается, тебе это в зачет никак не ставит, это ничего не значит.

Более того, оно этим решением дает подсказку многим другим людям, что они тоже могут не платить. Это же так переводится? Те, кто не платит, остаются безнаказанными. И вы тоже можете не платить. И здесь мы приходим к проблеме №2: черт с ним уже с презумпцией невиновности, народ наш ко всему привык. А когда не 5-10% жильцов не платят за коммунальные услуги, а 50% жильцов не платят за коммунальные услуги, или 70, или 90... Что в этой ситуации государство должно предпринять? Где оно будет искать деньги? Оставшиеся жильцы уже не потянут эту дотацию.

Соответственно, где государство будет брать деньги? Оно потом, следующим порядком, обяжет муниципальные или региональные бюджеты дотировать убытки? Или оно примет следующий закон, который будет очень репрессивен по отношению к тем, кто не платит? То есть сегодня они такое нашли решение. Оно не сработает, оно приведет только к усугублению проблемы. Это безусловно абсолютно, что платежи не вырастут. Общий долг по коммунальным платежам после внедрения этого решения еще сильнее возрастет: 400 млрд сегодня по стране, по-моему?

Д.Щ.: Там, по-моему, 800 млрд.

Т.С.: Уже 800 млрд. То есть он вырастет. Понятно же, что те, кто не платит, они и не будут платить. Более того, они теперь этот закон теперь воспринимают вообще, как отказ от своих обязанностей платить коммуналку. Те, кто платит, задумаются, а за что они теперь будут платить. Это такое какое-то усыпление совести, с одной стороны, и повышение раздражительности, с другой стороны. И вот люди одни просто перестанут платить, потому что просто захотели так сделать, а другие перестанут платить, потому что они раздражены, но кто-то будет продолжать платить, потому что с государством шутки плохи, мы же это все понимаем, и лучше, все-таки, не допускать ситуацию, при которой ты какие-то свои обязательства перед государством нарушаешь.

Но что будет, когда долги вырастут еще больше? Проблема финансирования коммунальных услуг этим законом не решается. Это точно. И вот я, честно говоря, не то, что в недоумении, я в полном обмороке. Я не предполагал, что такое решение может быть принято. Видимо, повезло тем, кто живет в частных домах, на каких-нибудь дачах, в каких-нибудь трущобах, где понятия дома, общедомовой территории, общедомовых расходов, соседей по лестничной площадке не существует. Но процент таких жителей в России маленький. Да? У нас перекошено урбанизированная страна.

Поэтому, мне кажется, что либо данный закон будет очень скоро отменен, как неэффективный, либо после него будет принято какое-то другое решение. Но точно ничего хорошего для модернизации коммунальной системы страны этот закон не даст. А ведь федеральные власти сами недавно признали, что 70% жилищного фонда страны требует модернизации. Что делать с этим жилищным фондом? Где брать на него деньги? Государственный бюджет просто не в состоянии это обеспечить. А подобный закон приведет к росту дебиторки еще больше.

Д.Щ.: Да. Что ж, посмотрим. Все только началось. 1-ое сентября было недавно. Еще скорее всего, не получили первые расчетки именно по этому принципу. Их мы должны получить где-то в октябре. И тогда посмотрим, на сколько вырастет строчка общедомовых нужд, сравним, что было до этого, и будем уже принимать какие-то решения, видимо, по этому поводу.

Т.С.: Ты еще не забудь, что газовая строчка появится в расчетках. У нас же новая строка появляется. Да, в связи с тем, что теперь газ не идет за границу в прежних объемах. Но тут надо позаниматься и выяснить: это для всех-всех-всех жильцов или только для жильцов газифицированных домов.

Д.Щ.: Это уже ладно. Это уже другой немножко разговор. Будем завершать наше «О чем говорят» на этой неделе. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, читайте нас непосредственно на сайте siapress.ru и до новых встреч! Через неделю снова встретимся и поговорим о том, что было интересного. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Всем пока!