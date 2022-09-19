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Как получить налоговый вычет за покупку квартиры и проценты по ипотеке // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что нужно для получения налогового вычета за покупку квартиры и проценты по ипотеке

Как получить налоговый вычет за покупку квартиры и проценты по ипотеке // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: pexels.com

«Как получить налоговый вычет за покупку квартиры и проценты по ипотеке?» – спрашивает сургутянин Артур Моисеев.

Отвечают эксперты Объясняем.РФ:

Если вы работаете официально и платите подоходный налог, то можно получить налоговый вычет за покупку квартиры и за проценты по ипотеке. Это две разные льготы. Вы можете купить квартиру, получить с неё налоговый вычет, а потом взять в ипотеку вторую и оформить возврат процентов.

Максимальный размер вычета за покупку квартиры — 260 тысяч рублей. Его можно получить с двух миллионов рублей, потраченных на строительство или покупку жилья.

Максимальный размер вычета за проценты по ипотеке — 390 тысяч рублей. Он не может превышать сумму отчисленного подоходного налога. Его можно получить с трех миллионов рублей, потраченных на погашение процентов по ипотеке.

Если речь идёт об одном и том же объекте жилья, то обычно оформляют вычет за покупку, а потом — с уплаченных процентов. Если суммы налогооблагаемого дохода достаточно, заёмщик может заявить в декларации обе льготы одновременно.

Если квартира куплена до 2014 года, то имущественный налоговый вычет было делить нельзя. Деньги за покупку и проценты по ипотеке можно было получить только за одно жильё.

Какие нужны документы для получения вычета:

  • декларация 3-НДФЛ;
  • справка по форме 2-НДФЛ;
  • выписка из ЕГРН;
  • договор купли-продажи или договор долевого участия;
  • договор на получение ипотечного кредита;
  • справка об уплаченных процентах по ипотеке.

Как получить вычет:

1. Собрать документы;

2. Обратиться в налоговую. Сделать это можно через приложение «Мой налог»;

3. Дождаться решения. Проверка декларации и бумаг займёт три месяца;

4. Получить деньги. Налоговая перечислит их в течение месяца.

Нужно понимать, что размер выплаты не может превышать сумму отчисленного подоходного налога. Пример: ваш доход за год составил 600 тысяч рублей, а процентов по ипотеке вы заплатили на один миллион. У вас есть право на вычет с миллиона — 130 тысяч рублей. Однако полученного дохода хватит только на то, чтобы вернуть 78 тысяч рублей — 13% от 600 тысяч рублей. Остаток непотраченного подоходного налога перейдёт на следующий год.

Для удобства можно воспользоваться онлайн-калькулятором от Консультационного центра ДОМ.РФ. Он поможет рассчитать предварительную сумму налогового вычета.

Подать заявление на налоговый вычет можно на сайте Федеральной налоговой службы в личном кабинете.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 213, комментариев: 0
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