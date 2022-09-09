Вопросы к новым антиалкогольным ограничениям в Югре

В Югре запрещено продавать алкоголь в магазинах, от входа которых до ближайшей детской площадки меньше 30 метров. Эта мера вызывает некоторые вопросы и больше напоминает имитацию борьбы с алкоголизацией граждан, нежели с попыткой реально воздействовать на ситуацию. Почему – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мы продолжаем «О чем говорят». Тарас Самборский также на связи. В первой части мы поговорили про День нефтяника и газовика. Каким он может быть, чем его можно дополнить так, чтобы он стал еще интереснее. А сейчас поговорим про новый антиалкогольный закон. Он вступил в силу 1 сентября в Югре. Суть его в том, что в магазинах запрещается реализация алкоголя в том случае, если от их крыльца до ближайшей детской площадки менее 30-ти метров.

Вообще, закон был принят достаточно давно и там был какой-то адаптационный период, чтобы торговые точки могли приспособиться, адаптироваться, подготовиться к этому всему. Где-то за месяц был анонс, что вот скоро-скоро вступит. Я тогда сразу написал, что, ребята, будет фигня, я вас в этом уверяю, прогнозирую. Собственно, фигня начала получаться. Некоторые магазины, которые брендовые, типа «Красное и белое», который специализируется на алкоголе, сворачивают иногда просто продажу своего главного товара, потому что им некуда деваться. В Нижневартовске один бизнесмен демонтировал детскую площадку, которая была у него рядом, но сказал, что он ее смонтирует в другом месте, несколько подальше. То есть она не потеряется, но осадочек все-таки останется.

Твои мысли по этому поводу. Насколько этот закон вообще поможет решению главного вопроса, главное же, наверное, не в том, чтобы закошмарить бизнес и заставить детские площадки перекапывать с места на место или закрывать продажу алкоголя, в чем-то другом?

Т.С.: Есть такая пошлая, с моей точки зрения, поговорка, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. И пошлость в том заключается, что она абсолютно опровергает здравый смысл. Чисто там, где системно убирают, потому что не может человек жить, не производя мусор, это невозможно. Так вот, если рассматривать этот наш югорский закон антиалкогольный подобно этой поговорке, то его автор, как раз, кажется, использует этот перевернутый принцип. Они думают, что если не продавать алкоголь по тем или иным ограничениям, то проблема бытового пьянства, как минимум, будет решена.

На самом деле чисто именно там, где системно ведется работа по уборке территории, в нашем случае по контролю такого важного, не потому что этому я придаю такое важное значение, а важного, потому что исторически в обществе тема алкоголя – это важная тема, люди в России и в мире. Россия, к счастью, не самая пьющая страна, но потребляет алкоголь, делают это регулярно, много. И от того, насколько качественная, умная политика государства в этом вопросе, зависит то, как сказывается алкоголизация на социальные процессы. Я не очень понимаю, каким образом, я тоже говорил это множество раз, метражное ограничение продажи алкоголя в зависимости от наличия тех или иных детских учреждений, мест проведения мероприятий…

Д.Щ.: Конечно, самое прикольное из всей этой плеяды законов и норм, это ограничение на продажу алкоголя возле детского сада. Вообще не понимаю, в чем? Предположим, школа. Вышли, купили «Ягуара» или банку пива попили школьники старшие, ладно, предположим, что так бывает, но так не бывает.

Т.С.: Да, ты прав, так не бывает. Школьники не выходят и не покупают бухло и не пьют его, тем более, на уроках, под забором. Да, мне не очень понятно, как влияет наличие детского учреждения на желание тех, кто хочет выпить алкоголь, это сделать. Я не вижу никакой причинно-следственной связи. Вот некто хочет купить бутылку вина, водки, чего угодно и ее распить. Условно, распить в быту. Это очень важный момент, кстати говоря, о котором я ниже хотел бы сказать. Что остановит этого человека? 30 метров или 31 метр? Да? Это что, какая-то волшебная черта, как в «Вие», там за нее переступить злые силы не смогут, и ты в 30-тиметров радиусе находишься, как в зоне безопасности. Извини, я тебя перебил.

Д.Щ.: Я хотел отметить один фактор, который, как мне кажется, многие про него почему-то забывают. Раньше народ много бухал на улицах, то есть моя ранняя юность – это когда ты идешь, и там народ кучками сидит и пьянствует на улицах. Сейчас, насколько я себе представляю, практически не сохранилось такого явления. Была там какая-то работа с полицией, с культурой, с чем-то там еще. И народ ушел в кабаки, кто-то ушел иногда в подъезды, и то это сейчас не частое явление, может, меня комментаторы поправят, но обычно все пересели домой и в кабаки. Никто на детских площадках так сильно не сидит…

Т.С.: Это ключевой момент. Я тоже вспоминаю, как в моем детстве, ты можешь со школы идти и вот то там, то там, то там человек лежит, сильно устал и подняться уже не может, потому что он напился. И куда исчезло это явление? На протяжении многих лет, возьмем 30 лет после окончания эпохи СССР, шоковая терапия, и у нас пошла, скажем так, другая алкогольная политика в стране: алкоголь стал не дефицитным товаром, который продавался 2 часа в день, кто помнит, алкоголь стал продаваться свободно, качество алкоголя вследствие какого-то госконтроля в этом вопросе поднялось, суррогаты варить и продавать стало менее выгодно, чем пойти и купить алкоголь, стал развиваться общепит стремительно.

В общем, происходили ровно те вещи, которые во всем мире привели к двум позитивным процессам. Первое: снижение сильного алкоголя в потреблении статистическом и к снижению неконтролируемого бытового пьянства. В России бытовое пьянство до сих пор колоссально, но именно по той причине, что госполитика в этой сфере монополистична. Сейчас вообще некоторые представители государственных органов заявляют о том, что не плохо бы вернуть полную абсолютную монополию на алкоголь по всей стране и сделать из этого слова, как во времена СССР, вторую статью доходов бюджета. Это приведет к тому, что в условиях нашего, уже не контролируемого планового социалистического хозяйства, а монопольного капиталистического, это приведет к абсолютному росту цен на алкоголь, на крепкий алкоголь, на водку, в первую очередь, потому что на водке поднимается казна государства. Люди опять уходят в суррогаты, самогонки, домашние всякие настойки, и они опять начнут себя травить, ничто их не остановит от того, чтобы этот алкоголь употреблять.

Соответственно, 30 метров от детского сада или от его крыльца, это же теперь такая норма, это же лазейка теперь для того, кто будет издеваться над предпринимателями... Я повторюсь, я не за этот бизнес. Я многим своим собеседникам тысячу раз говорю, что даже мне будет очень плохо, я никогда не буду торговать водкой. Понятна, да, моя мотивация? Я немножечко о другом. Но это бизнес, это предприниматели, они существуют в легальном поле.

Это тоже, что за такая присказка? 30 метров от крыльца. А если 31 метр или 30 метров и 2 сантиметра? Это придет какой-то инспектор и скажет спиливать крыльцо, огромное? Я просто проходил это с крыльцом. Была очень громкая история. Я знаю, как чиновники умеют это делать. И это огромная лазейка для просто большого числа «контролеров», которые будут не так, так сяк издеваться над предпринимателями, и они просто устроят страшную жизнь: вымогать взятки, естественно, заставлять переделать несчастное крыльцо, потому что никому в голову не придет считать от крыльца: вот тебе дверь, вот тебе витрина, вот тебе прилавок... Считать нужно у нас, что такое крыльцо.

Но если вернуться к этой теме. Сам по себе настрой региональных властей на борьбу с алкоголизацией населения – это, безусловно, правильно, тут нечего обсуждать. Какие меры можно применять, помимо подобных запретительных? В тысячный раз: это развитие качественного общепита. Создайте условия для того, чтобы питейные заведения, рестораны, кафе, пивные бары работали нормально, чтобы в них продавалось и подавалось не пойло, не контрафакт, который где-то там на границах арестовывают, и он потом странными тайными путями попадает через огромную распределительную сеть по разным точкам, по точкам реализации в магазинах.

А для этого, с чего мы начали: чисто там, где непрерывно убирают: работа участковых, работа полиции, работа всех этих органов, которые знают все про каждый магазин. Ты упомянул «Белое и Черное», «Белое и Красное», опять про то, чтобы никто не подумал, что рекламу делаем, ведь контролировать профессиональные алкомаркеты, которые создали сеть, проще, и выстраивать с ними даже госполитику, чем контролировать тысячи этих странных точек, этих подъездных магазинчиков, киосков, которые все равно продают алкоголь.

Я ведь приводил в одной из своих статей пример о том, как возле детсада «Родничок», там 30-ю метрами и не пахнет, продовольственный магазин, после 8 вечера на моих глазах запустили группу подростков и кассиры продали им алкоголь, и все было хорошо. Что, кто-то из этих подростков или из владельцев этого магазина что-то знают про этот югорский закон про борьбу с алкоголизацией? Ничего они не знают. Они знают, что в любой магазин несетевой они придут, купят все, что им надо и уйдут. Государство не будет с этого видеть ни налогов, ни акцизов.

Я даже так подозреваю, что государству глубоко наплевать и на то, что это происходит. Потому что, если бы было не наплевать, этого бы мы просто не наблюдали, как массовое явление. Мы бы каждый день слышали новости о том, что такой-то, такой-то предприниматели наказаны за нарушение закона. А у нас теперь будут бороться, вот увидите, с крыльцом, а не с проблемой. Вот, собственно, и все.

Я боюсь, что закон принимается в рамках правильного вектора, но сам по себе он носит, скорее, пропагандистский характер, типа, ну вот видите, мы этим занимаемся, мы думаем, не позволим как бы. Но не удивлюсь, что через год, два или 10 лет статистика, если подобная политика будет такими только методами осуществляться, она сильно не повлияет на наши показатели бытового насилия (77 процентов бытового насилия на почве алкоголя), тех же бытовых убийств и так далее и тому подобное. Нам надо выводить людей из квартир, вот хоть те же фестивали, как мы сейчас говорили, Дни нефтяника, разные всякие городские праздники, соревнования малой авиации... Как он правильно назывался?

Д.Щ.: Чемпионат по самолетному спорту.

Т.С.: Вот, да. И, пожалуйста, не падайте вы в обморок просто от слова «продажа алкоголя». Вы просто контролируйте этот процесс, делайте так, чтобы люди не спивались, регулируйте: цена-качество, цена-качество, качество форматов, и ограничительные меры вводите, но какие-то здравые, а не вот это 30 метров от крыльца.

Д.Щ.: Что ж, ладно. Давайте, будем завершать этот выпуск. В следующем эпизоде у нас будет про уроки о важном. Новая политинформация в школах. Поговорим об этом.